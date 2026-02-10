Andrea Rincón acusó a nuevos artistas de "hacer ritos satánicos" desde el escenario

La actriz y conductora cuestionó letras, ritmos y puestas en escena de músicos populares y aseguró que en los recitales “se están comprando almas”. Además mencionó a Milo J como uno de los ejemplos.

Andrea Rincón realizó declaraciones que generaron una fuerte polémica al acusar a artistas emergentes de la escena musical de “hacer ritos satánicos” durante sus presentaciones en vivo. Las frases fueron pronunciadas en una charla con la periodista Pía Shaw y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La actriz y conductora cuestionó tanto las letras como los ritmos de los cantantes más reconocidos del momento y lanzó una acusación directa: “Están comprando almas con la música”. En ese sentido, sostuvo que estas prácticas se darían en recitales con gran presencia de público joven.

Al profundizar sobre su postura, Rincón insistió: “Obviamente. Están comprando almas. Vos escuchás a estos artistas que están como número uno y escuchás cómo cantan. ¿Para vos cantan bien?. Las letras que tienen, la apología que hacen a que lo más importante es el dinero o el sexo. O sea, lo que le entra a los pibes”, remarcó.

Porque Andrea Rincón aseguró que está poseído y criticó la cultura umbanda de su familia. "¿Alguna vez lo viste sonreír? Está poseído". pic.twitter.com/CHA3LoFmHP — Tendencias (@TTendenciaX) February 10, 2026 La actriz aclaró que no le preocupa la reacción pública frente a sus dichos y afirmó: “Claramente está todo a plena vista”. Luego focalizó sus críticas en uno de los traperos con mayor proyección y afirmó: “¿Alguna vez lo viste reírse a Milo J? Claramente está totalmente poseído”, expresó durante la entrevista que brindó a La Nación.

Rincón también cuestionó una performance del artista sobre el escenario: “Entró con un cuchillo y empezó a acuchillar. No creo que sea un santo muy bueno que digamos, ¿no?”, planteó.