Graciela Alfano festejó el primer cumpleaños de su nieta: "Malcriadora y desobediente"

Graciela Alfano festejó el primer cumpleaños de su nieta, Catalina. El festejo reunió a toda la familia de la ex vedette. Compartió las imágenes a través de sus redes sociales , donde recibió varios comentarios de apoyo y cariño de sus seguidores.

El encuentro reunió a la familia en torno a Catalina , hija de Francisco Capozzolo , segundo hijo de Alfano. La celebración se articuló alrededor de un espacio verde donde se sucedieron juegos, merienda y una mesa decorada con torta, flores y vela.

Las imágenes muestran a la actriz sosteniendo a su nieta y acompañándola en actividades simples que estructuraron la jornada . Alfano enmarcó la experiencia en una valoración personal del rol de abuela y la consideró fuente de orgullo y ternura, según expresó en redes .

Alfano escribió: “ Las fotos de familia, un poco fuera de foco , un poco mirando para cualquier lado, pero con mucho, mucho amor”. Catalina vistió un vestido rayado amarillo y blanco y participó en juegos, especialmente en la hamaca. La actriz remarcó su vínculo afectivo al publicar: “Nada más hermoso que la palabra abuela. Sólo los que sabemos el amor que significa nos engrandecemos al oírla”.

Con humor, se definió como abuela “malcriadora, desobediente, exploradora jovencísima” . Describió la lógica de roles: la educación corresponde a los padres; la “malcrianza” queda para los abuelos. En diálogo previo con Teleshow, sintetizó la vivencia: “ Este es un amor que te vence. Que te lleva puesto ”.

La historia de su hijo

El relato incorporó el trasfondo biográfico de Francisco Capozzolo, quien en 2009 atravesó un accidente automovilístico grave. Alfano recordó esa instancia como uno de los momentos más difíciles de su vida. Conectó la paternidad actual de su hijo con la noción de milagro: “La llegada de Catalina tiene un impacto muy grande porque él estuvo en una situación muy complicada de vida. Cuando chocó, yo digo que fue un milagro. Ahora que él mismo esté dando vida me parece un hecho increíble”.

Graciela Alfano Graciela Alfano: "Soy una persona empática". Gentileza

La actriz subrayó que Catalina es la tercera nieta mujer, tras Nina (5) y Maia (3), hijas de Gonzalo. Explicó que vivió el proceso con progresión lenta y disfrute compartido. Señaló la transición desde un hogar de tres hijos varones a una “segunda generación” femenina. Recordó escenas cotidianas: “Estos chicos jugaban y yo he pateado penales en mi casa”.