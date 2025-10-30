No se guardó nada: Virginia Gallardo le respondió a la familia Fort luego de las graves acusaciones

Virginia Gallardo respondió a las críticas de la familia Fort por oportunismo político, tras publicar una foto junto al empresario sin consentimiento. La modelo y diputada electa por La Libertad Avanza dio su respuesta en una entrevista para Intrusos ( América TV ).

El cuestionamiento se articuló cuando César Carozza, abogado de Marta y Felipe Fort , expresó el descontento familiar por la publicación de una foto que mostraba a Gallardo junto al empresario en plena campaña. La objeción planteó que esa difusión no contó con aprobación, y que la entonces candidata no solía recordar públicamente al chocolatero en fechas sensibles como su nacimiento o su fallecimiento .

Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando pic.twitter.com/iIv9Htm3k2

La familia interpretó la acción como uso político de la figura de Fort durante un proceso electoral, lo que, según Carozza, exigía un marco de mayor seriedad. Tras ser electa diputada por La Libertad Avanza en Corrientes , Gallardo rechazó la lectura de oportunismo.

Gallardo respondió: “ Me llama la atención que, después de 15 años , me sigan vinculando con una historia pasada. No especulo ni utilicé mi relación con Ricardo para obtener votos”. Sostuvo: “No estoy pergeñando cosas. Subí una foto y generó lo que generó, que no lo esperaba. ¿Tengo que volver a explicar?”. Relató dinámicas de hostigamiento digital: “ Cuando me postulo, algo nuevo para mí y para todos , empezó el famoso hate: ‘vos te hiciste famosa por ser novia de...’, ‘sos un gato de...’. Hay un millón de mensajes así por día”.

Sobre la ausencia en la serie biográfica de Fort, afirmó: “ No había pedido dinero y lo viví junto a ustedes , lloré con ustedes, me peleé con ustedes. Ya expliqué en el programa, no formé parte por un montón de razones, entre ellas la situación de Gustavo Martínez”.

Solicitó terminar con la imputación de cálculo político: “Siento que todo el tiempo tengo que dar explicaciones de cosas que no soy, de cosas que no hago, de cosas que no especulo”. También marcó su decepción con comentarios desde el programa: “Me dolió de ustedes, que lo vivieron conmigo y fueron mis compañeros. Que de ahí uno diga que es un cachivache, que me va a mandar una factura porque ahora quiero lucrar con él”.

Carozza reiteró la objeción familiar: “Esto fue puntualmente una campaña política en la que se utilizó a Ricardo”. Indicó la ausencia de homenajes previos: “En el transcurso de todo este tiempo, Vir no puso ninguna imagen de Ricardo, ni para el 25 de noviembre, ni para el 5 de noviembre, o sea, para su fecha de nacimiento y para el fallecimiento. No publicó imágenes sobre esa situación”.

Señaló que la maniobra habría servido para “obtener adeptos y poder decir ‘yo estuve en la vida de Ricardo y fui una de las personas importantes, vótenme’”. También aclaró que no iniciarán acciones legales ni reclamarán pagos, pero mantuvo el juicio crítico sobre la pertinencia del uso de la imagen.