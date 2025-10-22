22 de octubre de 2025 - 14:08

Pidieron la impugnación de la candidatura de Virginia Gallardo porque declaró "un domicilio que no existe"

El candidato Raúl Hadad por Fuerza Patria la calificó de "candidata turista" y la mediática se defendió.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

A pocos días de las elecciones legislativas nacionales, el frente de Fuerza Patria en Corrientes presentó un pedido de impugnación para Virginia Gallardo ante la Justicia Electoral, argumentando que la mediática, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, no cumple con los requisitos de residencia exigidos por la Constitución provincial.

“La Constitución es clara. Para representar al pueblo correntino hay que ser de la provincia o, al menos, haber vivido dos años aquí”, sostuvo Raúl Hadad, candidato peronista a diputado nacional, al justificar la presentación.

La polémica: el domicilio de Virginia Gallardo

El cuestionamiento se originó tras conocerse que Gallardo declaró como domicilio electoral una dirección en San Cayetano, localidad perteneciente al municipio de Riachuelo, donde actualmente hay una obra en construcción registrada a nombre de otra persona.

“Corrientes no es un decorado para la política nacional. Es nuestra casa, y como tal, tiene que respetarse”, agregó Hadad, quien calificó a la candidata libertaria como “candidata turista”, a pesar de su origen correntino.

Por su parte, Martín Jetter, intendente de Riachuelo, reconoció que si bien Gallardo figura con domicilio en su jurisdicción, “hace más de seis años que no la vemos por acá”. También confirmó que la postulante obtuvo un carnet de conducir emitido por la comuna, tras tramitar un DNI con esa dirección.

Según el Registro de Infractores del Deber de Votar, Gallardo no sufragó en Corrientes desde 2015, aunque sí participó de las elecciones provinciales de agosto pasado.

La respuesta de Virginia Gallardo

Frente al escándalo, Gallardo rompió el silencio en Radio Dos y atribuyó la impugnación a una maniobra política. “Es la única manera que tienen, evidentemente, de jugar a la política”, afirmó.

Luego se refirió a las críticas sobre su domicilio: “Dicen que soy una turista. La turista habla con la gente. Me cuentan lo que piensan de la gestión de Hadad”, respondió con ironía.

En tono crítico, apuntó contra sus opositores: “Fueron a filmar un baldío que no sé a quién corresponde. Fíjate cómo la única herramienta que tienen es embarrar la cancha. Eso son”.

Finalmente, escribió en redes sociales: "Los espero el 26 de octubre para que me saquen una foto votando en Corrientes”.

