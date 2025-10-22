Elecciones 2025: qué pasa si tacho mal la boleta el domingo 26 de octubre

Antes usada en comicios provinciales de Mendoza, Santa Fe y Córdoba, la Boleta Única de Papel (BUP) será el instrumento de votación a nivel nacional en las elecciones legislativas 2025 del domingo 26 de octubre.

A diferencia del sistema anterior, en el que cada partido entregaba su propia boleta y se usaban sobres, ahora cada elector recibirá una única boleta con todas las opciones disponibles.

El votante recibirá en mano la boleta de parte de las autoridades de mesa. Luego deberá ingresar solo al cuarto oscuro o box de votación, donde marcará con una X sus opciones con una lapicera.

Una vez completada, debe doblar la boleta de modo que quede visible la firma de la autoridad de mesa, pero sin mostrar el voto, y colocarla directamente en la urna. Ya no se usa sobre.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) recomienda utilizar las lapiceras provistas en la mesa, aunque no está prohibido llevar una propia.

Se puede votar con cualquier tipo de marca dentro del casillero del candidato o partido elegido: una cruz, tilde o similar. Lo importante es que la marca esté dentro del recuadro correspondiente.

Elecciones 2025: boleta única en Guaymallén, departamento que elige concejales Elecciones 2025: boleta única en Guaymallén, departamento que elige concejales Gentileza

Cómo se vota a distintos partidos con la boleta única del 2025

Habrá dos modelos de boleta, según la provincia.

En los distritos donde se elijan solamente diputados nacionales (como Buenos Aires, Mendoza o Córdoba), se podrá votar únicamente una opción por categoría (boleta color celeste).

En cambio, en las provincias donde se elijan diputados y senadores nacionales (como Ciudad de Buenos Aires, Salta o Río Negro), se podrá votar una agrupación distinta por cada categoría, marcando dos casilleros diferentes.

Lo mismo pasa con múltiples casilleros a marcar cuando figuran cargos provinciales o municipales (caso Mendoza).

La boleta debe doblarse sin tapar la firma de la autoridad de mesa.

Elecciones 2025: boleta celeste para cargos nacionales Elecciones 2025: boleta celeste para cargos nacionales Gentileza

Qué pasa si se tacha un nombre o se escribe algo en la boleta única de papel

La Cámara Nacional Electoral aclara que no se debe escribir ni tachar nada fuera del casillero. Si el votante lo hace, el voto puede considerarse nulo o recurrido, dependiendo del criterio de los fiscales. En esos casos, la Justicia Electoral decide su validez.

Qué pasa si se tacho mal un nombre o me equivoco en la boleta única de papel

El votante debe avisar a la autoridad de mesa esas circunstancias y entregar la boleta para que le repongan otra, dejándose siempre constancia de ello en un acta labrada al efecto, la que será remitida con el resto de la documentación al cierre del acto electoral.

Elecciones 2025: boleta verde para cargos provinciales y municipales (en caso de corresponder) Elecciones 2025: boleta verde para cargos provinciales y municipales (en caso de corresponder) Gentileza

Cuándo se considera el voto como nulo con la boleta única de papel

El voto será nulo si:

– Tiene más de una marca en una misma categoría.

– Está rota de forma que no permita identificar la opción elegida.

– Incluye inscripciones, dibujos u objetos extraños que impidan leer el voto.

Está prohibido salir del box diciendo a quién se votó o mostrar la boleta marcada.

Cuándo hay voto en blanco e impugnado

Con la BUP, el voto en blanco se expresa dejando sin marcar el casillero de la categoría por la que no se quiera optar (o dejando la boleta vacía).

Un voto impugnado ocurre cuando el elector marca más de una opción dentro de la misma categoría.