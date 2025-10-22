Elecciones 2025: qué pasa si no voto el domingo 26 de octubre y en qué casos está justificado

Este domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas para renovar los integrantes de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación (según la provincia), además de los cuerpos legislativos provinciales y los Concejos Deliberantes en 12 de los 18 departamentos de Mendoza (los otros desdoblaron fecha).

Pese a que votar es un derecho y un deber cívico , hay quienes desisten o por fuerza mayor no pueden asistir a los comicios. En este marco surge la duda de qué pasa si no se vota y en qué casos está justificado no presentarse a emitir el sufragio.

Aquellas personas que no acudan a votar deberán justificar su ausencia en el sitio web de la Junta Electoral de Mendoza ( www.jus.mendoza.gov.ar/web/junta ) El enlace para hacer el trámite estará disponible a partir de mañana, el día posterior a la elección. Se podrá cargar el documento que avale la ausencia en las elecciones, junto a los datos personales del ciudadano.

El Código Nacional Electoral prevé en su artículo 126 que quien no pagara la multa “ no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales”.

Este plazo comenzará a correr a partir del vencimiento de 60 días. Es decir, luego del plazo en el que las personas que no votaron pueden gestionar la constancia de justificación.

Aun así, desde el Ministerio de Gobierno de Mendoza indicaron a Los Andes que estas faltas no tienen injerencia para impedir las gestiones que se realicen ante las distintas oficinas. Otros trámites como planes de pago ante organismos recaudadores (como ARCA o ATM) estarían alcanzados o ser proveedor del Estado.

La legislación vigente habilita al empleado público que atiende al solicitante a detener la gestión si el solicitante estuviera incluido en el registro de infractores y la forma de poder avanzar sería pagar la multa correspondiente. Es el caso de la licencia de conducir, por ejemplo.

DE CUÁNTO ES LA MULTA POR NO IR A VOTAR EN LAS ELECCIONES DE 2025

Se impondrá una multa de hasta $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que no emita su voto el día de las elecciones.

QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A VOTAR EN 2025 Y QUIÉNES NO

Están habilitados para votar de manera obligatoria todos los ciudadanos argentinos que tengan 18 años y hasta 70 años al día de la elección.

EN QUÉ CASOS ESTÁ JUSTIFICADO NO VOTAR

El voto no es obligatorio para:

Jóvenes de 16 y 17 años

Personas mayores de 70 años

Jueces y auxiliares que deban trabajar durante la elección

que deban trabajar durante la elección Quienes estén a más de 500 km de su lugar de votación y puedan justificarlo

de su lugar de votación y puedan justificarlo Personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor debidamente comprobada

PADRÓN 2025: CONSULTÁ DÓNDE VOTÁS