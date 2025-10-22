22 de octubre de 2025 - 08:49

Elecciones 2025: qué pasa si no voto el domingo 26 de octubre y en qué casos está justificado

Lo que tenés que saber para las elecciones legislativas 2025. ¿De cuánto es la multa y cómo justificar la ausencia?

Elecciones - Foto ilustrativa / Los Andes

Elecciones - Foto ilustrativa / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Las urnas para las elecciones nacionales y provinciales estarán distinguidas por colores. 

Dónde voto en Mendoza: consultá el padrón para las elecciones del 26 de octubre

Por Redacción Política
Foto archivo / Los Andes

Elecciones 2025: si no voté en 2023, ¿puedo votar el domingo 26 de octubre?

Por Redacción Política

Pese a que votar es un derecho y un deber cívico, hay quienes desisten o por fuerza mayor no pueden asistir a los comicios. En este marco surge la duda de qué pasa si no se vota y en qué casos está justificado no presentarse a emitir el sufragio.

QUÉ PASA SI NO VOTO EN LAS ELECCIONES DEL 26 DE OCTUBRE

Aquellas personas que no acudan a votar deberán justificar su ausencia en el sitio web de la Junta Electoral de Mendoza (www.jus.mendoza.gov.ar/web/junta) El enlace para hacer el trámite estará disponible a partir de mañana, el día posterior a la elección. Se podrá cargar el documento que avale la ausencia en las elecciones, junto a los datos personales del ciudadano.

El Código Nacional Electoral prevé en su artículo 126 que quien no pagara la multa “no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales”.

Elecciones provinciales PASO 2023 en la provincia de Mendoza. En la Escuela Leandro N Alem de Guaymallén, Los ciudadanos consultan el padrón para ingresar a emitir su voto. Foto: José Gutierrez / Los Andes
Foto ilustrativa / Los Andes

Foto ilustrativa / Los Andes

Este plazo comenzará a correr a partir del vencimiento de 60 días. Es decir, luego del plazo en el que las personas que no votaron pueden gestionar la constancia de justificación.

Aun así, desde el Ministerio de Gobierno de Mendoza indicaron a Los Andes que estas faltas no tienen injerencia para impedir las gestiones que se realicen ante las distintas oficinas. Otros trámites como planes de pago ante organismos recaudadores (como ARCA o ATM) estarían alcanzados o ser proveedor del Estado.

La legislación vigente habilita al empleado público que atiende al solicitante a detener la gestión si el solicitante estuviera incluido en el registro de infractores y la forma de poder avanzar sería pagar la multa correspondiente. Es el caso de la licencia de conducir, por ejemplo.

DE CUÁNTO ES LA MULTA POR NO IR A VOTAR EN LAS ELECCIONES DE 2025

Se impondrá una multa de hasta $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que no emita su voto el día de las elecciones.

Billetes
Multa de $500 por no ir a votar

Multa de $500 por no ir a votar

QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A VOTAR EN 2025 Y QUIÉNES NO

Están habilitados para votar de manera obligatoria todos los ciudadanos argentinos que tengan 18 años y hasta 70 años al día de la elección.

EN QUÉ CASOS ESTÁ JUSTIFICADO NO VOTAR

El voto no es obligatorio para:

  • Jóvenes de 16 y 17 años
  • Personas mayores de 70 años
  • Jueces y auxiliares que deban trabajar durante la elección
  • Quienes estén a más de 500 km de su lugar de votación y puedan justificarlo
  • Personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor debidamente comprobada

PADRÓN 2025: CONSULTÁ DÓNDE VOTÁS

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Foto archivo / Los Andes

Elecciones 2025: qué se vota el domingo 26 de octubre

Por Redacción Política
El frente oficialista nacional y provincial, La Libertad Avanza y Cambia Mendoza serán los primeros en realizar este miércoles el cierre de campaña. 

Elecciones 2025: cuándo y dónde serán los cierres de campaña en Mendoza

Por Jorge Yori
Foto archivo / Los Andes

Elecciones 2025: cómo funcionarán los colectivos y el Metrotranvía el domingo 26 de octubre

Por Redacción Sociedad
El decreto N° 2062 autoriza una inversión de $4.806 millones para que el Correo Argentino realice el despliegue y repliegue de urnas, transporte de documentación y asistencia logística durante los comicios provinciales.

Elecciones 2025: la Provincia contrató al Correo Argentino para los servicios logísticos

Por Redacción Política