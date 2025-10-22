Elecciones 2025: quiénes no están obligados a votar el domingo 26 de octubre

El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos serán convocados a las urnas para las elecciones legislativas . A pesar de que el voto es un deber y derecho cívico , hay un grupo de ciudadanos que no tiene la obligación de asistir , por lo que no está alcanzada por la sanción.

Elecciones 2025: qué se vota el domingo 26 de octubre

Elecciones 2025: qué pasa si no voto el domingo 26 de octubre y en qué casos está justificado

El voto no es obligatorio para:

No se aplican sanciones ni multas como en el resto de los casos.

Mayores de 18 años y hasta 70 años inclusive. De lo contrario, y ante la falta de justificación, hay multa de $500 y sanción como la inhabilitación a desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años.

El modelo de la Boleta Única Electoral nacional.

En este enlace podés consultar el Registro de Infractores al deber de votar.

¿CON QUÉ DOCUMENTOS SE PUEDE VOTAR EL 26 DE OCTUBRE DE 2025?

Los documentos válidos para votar son:

Libreta de enrolamiento o libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”

que contiene la leyenda “No válido para votar” DNI tarjeta

No se permite el uso del DNI en el celular ni de un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral.

¿QUÉ SE VOTA EN MENDOZA EN LAS ELECCIONES DEL 26 DE OCTUBRE?

En la provincia de Mendoza se vota lo siguiente:

-5 diputados nacionales (boleta celeste), es decir, la mitad de los representantes de la provincia en la Cámara Baja

-24 diputados y 19 senadores provinciales (boleta verde), dependiendo de los cuatro distritos electorales:

6 senadores y 8 diputados por la Primera Sección Electoral (Ciudad, Guaymallén, Las Heras y Lavalle)

5 senadores y 6 diputados por la Segunda Sección Electoral (San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz)

4 senadores y 5 diputados por la Tercera Sección Electoral (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Carlos)

4 senadores y 5 diputados por la Cuarta Sección Electoral (San Rafael, General Alvear y Malargüe)

-La mitad de los concejales en 12 de los 18 departamentos (boleta verde): Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. El resto (Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael) desdoblaron para el 22 de febrero de 2026.

Urnas para las elecciones nacionales y provinciales Las urnas para las elecciones nacionales y provinciales estarán distinguidas por colores. Los Andes

Elecciones 2025: cómo se vota el domingo 26 de octubre en Mendoza

En la mesa habrá dos urnas:

Boleta celeste ( nacional ) para elegir diputados nacionales

( ) para elegir Boleta verde (provincial) para votar senadores, diputados provinciales y concejales (en caso de que corresponda en el departamento)

Luego, la persona va a estar enfrentada a la autoridad de mesa en una cabina de votación, garantizando un voto secreto. Con una lapicera brindada por el presidente, debe marcar una X en la opción de su preferencia, si es lista completa o en particular por candidato.

Como hay dos boletas, existen dos urnas, identificadas con los mismos colores: celeste (nacional) y verde (provincial). Al finalizar, doblá la boleta e introducila en la urna correspondiente.

Si no marcás ningún casillero, el voto será en blanco .

. Si marcás más de un casillero en una misma categoría, el voto será nulo para esa categoría.

para esa categoría. En caso de error, podés pedir una nueva boleta.

Elecciones 2025: boleta celeste para cargos nacionales Elecciones 2025: boleta celeste para cargos nacionales Gentileza