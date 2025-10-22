Elecciones 2025: cuándo es voto en blanco, nulo e impugnado con la boleta única de papel

De cara a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre , es importante diferenciar entre voto en blanco, nulo y recurrido , teniendo en cuenta que se utiliza por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), en reemplazo de las boletas tradicionales ("sábanas"). De todos modos, es un formato que ya se había utilizado antes localmente en las provincias de Mendoza , Santa Fe y Córdoba.

Se trata una única boleta en la que estarán todos los candidatos y agrupaciones. Para emitir tu voto, debés marcar una X en tu elección de manera clara y precisa en cada recuadro (una cruz por cada categoría). Más sencillo y rápido.

Sin embargo, hay dudas que conviene aclarar en la metodología del domingo:

El voto en blanco corresponde a aquellos casos en que el elector no marca ninguna opción dentro de una o más categorías en la boleta única.

Aquí viene la aclaración: el ciudadano puede dejar vacía una categoría y votar en las demás. O directamente dejar en blanco toda la boleta.

Boleta Única Electoral nacional.

Cuándo es voto nulo con la boleta única de papel

El voto nulo se considera tal únicamente en casos específicos:

Cuando la boleta presenta dos o más marcas en distintas agrupaciones políticas dentro de una misma categoría.

Cuando la boleta está rota de tal forma que impida determinar cuál fue la opción elegida.

de tal forma que impida determinar cuál fue la opción elegida. Cuando la boleta contiene inscripciones , imágenes o leyendas ajenas a la marca electoral que dificulten identificar la voluntad del votante. Por ejemplo, tachar el nombre de un candidato.

, o a la marca electoral que dificulten identificar la voluntad del votante. Por ejemplo, tachar el nombre de un candidato. Cuando la boleta plegada e insertada en la urna incluye objetos extraños.

Elecciones 2025: boleta única en Guaymallén, departamento que elige concejales

Cuándo es voto recurrido con la boleta única de papel

El voto recurrido se da cuando alguno de los fiscales de mesa cuestiona la validez o nulidad de un sufragio durante el escrutinio provisorio.

En ese caso, el fiscal debe fundamentar su objeción de manera concreta, y el voto queda en manos de la Justicia Electoral, que decide si se lo computa como válido o nulo durante el conteo definitivo.

Cuándo es un voto impugnado con la boleta única de papel

Los votos de identidad impugnada corresponden a aquellos emitidos por personas cuya identidad fue objetada por las autoridades de mesa o por los fiscales partidarios.

Ante esta situación, el voto se coloca en un sobre especial y es la Justicia Electoral la que analiza la validez del sufragio.

Las urnas para las elecciones nacionales (celeste) y provinciales (verde) estarán distinguidas por colores

Qué pasa si tacho mal la boleta única de papel

El votante debe avisar a la autoridad de mesa esas circunstancias y entregar la boleta para que le repongan otra, dejándose siempre constancia de ello en un acta labrada al efecto, la que será remitida con el resto de la documentación al cierre del acto electoral.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) recomienda utilizar las lapiceras provistas en la mesa, aunque no está prohibido llevar una propia.

Elecciones 2025: qué se vota en Mendoza el domingo 26 de octubre

En la provincia de Mendoza se vota lo siguiente:

-5 diputados nacionales (boleta celeste), es decir, la mitad de los representantes de la provincia en la Cámara Baja

-24 diputados y 19 senadores provinciales (boleta verde), dependiendo de los cuatro distritos electorales:

6 senadores y 8 diputados por la Primera Sección Electoral (Ciudad, Guaymallén, Las Heras y Lavalle)

5 senadores y 6 diputados por la Segunda Sección Electoral (San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz)

4 senadores y 5 diputados por la Tercera Sección Electoral (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Carlos)

4 senadores y 5 diputados por la Cuarta Sección Electoral (San Rafael, General Alvear y Malargüe)

-La mitad de los concejales en 12 de los 18 departamentos (boleta verde): Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. El resto (Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael) desdoblaron para el 22 de febrero de 2026.

Elecciones 2025: cómo se vota el domingo 26 de octubre en Mendoza

En la mesa habrá dos urnas:

Boleta celeste ( nacional ) para elegir diputados nacionales

( ) para elegir Boleta verde (provincial) para votar senadores, diputados provinciales y concejales (en caso de que corresponda en el departamento)

Luego, la persona va a estar enfrentada a la autoridad de mesa en una cabina de votación, garantizando un voto secreto. Con una lapicera brindada por el presidente, debe marcar una X en la opción de su preferencia, si es lista completa o en particular por candidato.

Como hay dos boletas, existen dos urnas, identificadas con los mismos colores: celeste (nacional) y verde (provincial). Al finalizar, doblá la boleta y metela en la urna correspondiente.