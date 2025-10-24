Últimos datos: qué porcentaje de los argentinos irían a votar este domingo

A días de las elecciones legislativas nacionales y provinciales, Reale Dalla Torre Consultores reveló un informe que realizó en todo el país vinculado a la posible participación electoral de este domingo y sobre la situación económica de los argentinos en los últimos tres meses.

El informe, elaborado entre el 18 y el 21 de octubre con 3.586 casos, un margen de confianza del 95% y un error muestral del 2,5%, muestra que el Gobierno nacional llega al proceso electoral con una imagen debilitada en términos de popularidad. Sin embargo, también señala un retroceso del peronismo y una dispersión de votos hacia terceras opciones.

Según la consultora, “en la semana previa se registran señales de mayor cautela económica a nivel personal y un aumento de la incertidumbre”, lo que genera un escenario de polarización y “empate técnico” en el volumen de voto, sin un claro pronóstico nacional debido al calendario de 24 comicios que se celebran en simultáneo.

Respecto de la propensión a votar a nivel nacional, el 72,6% de los encuestados aseguró que concurrirá a las urnas , el 19,1% respondió que “quizás vote” y el 8,2% afirmó que no lo hará.

El estudio de Reale Dalla Torre muestra un leve deterioro en la percepción de la situación económica personal entre agosto y octubre. En ese período, quienes calificaron su situación como “buena” pasaron de 6,7% a 8,1% , mientras que los que la consideraron “pasable” descendieron de 30,1% a 26,4%.

En cambio, las valoraciones negativas se mantuvieron altas: la opción “difícil” creció de 40,3% a 44,9% y “mala” subió de 22,1% a 20,6%.

Informe RDT Informe de octubre de Reale Dalla Torre Consultores

En conjunto, la autopercepción positiva bajó de 36,8% en agosto a 34,5% en octubre, mientras que la negativa aumentó de 62,4% a 65,4%, consolidando una tendencia de mayor pesimismo económico entre los encuestados.

En cuanto a las expectativas sobre la economía nacional para el próximo año, el 33,9% se mostró optimista, el 42% pesimista y el 24,1% dijo no saber qué esperar.

Informe RDT 1 Informe de octubre de Reale Dalla Torre Consultores

Proyección provincial

A nivel provincial, el consultor y analista político Elbio Rodríguez estimó que la participación ciudadana podría perforar este domingo el piso del 60%, por debajo de los niveles registrados en los últimos comicios (68% en 2023 y 75% en 2021).

En declaraciones a la Mesa Política de Aconcagua Radio, Rodríguez atribuyó la baja participación a la falta de movilización social en torno a figuras o espacios políticos.

“Me temo que vamos a estar por debajo o en el 60%. Lo atribuyo a que no hay corrientes de opinión pública a favor o en contra de nadie. Milei se encargó de desarmar la corriente de opinión pública a favor, y en estos cinco meses ha aumentado la duda por los tiros en el pie que se ha pegado”, sostuvo el analista.

Rodríguez agregó que existe “una pérdida del valor del voto que es preocupante”, ya que la ausencia de polarización “le da a la gente la sensación de que su voto vale poco dentro de millones”.