Elecciones 2025: cómo acceder al transporte gratuito y qué actividades estarán prohibidas

Durante las elecciones legislativas nacionales, provinciales y municipales de este domingo, los ciudadanos podrán acceder a transporte gratuito para ejercer su voto y también podrán acudir a las oficinas del Registro Civil , en caso de que deban tramitar documentos necesarios.

Además, desde las 20 de mañana, regirá la veda electoral, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, los espectáculos públicos (culturales, sociales o deportivos) y las actividades nocturnas de diversión .

Según informó la Subsecretaría de Transporte, el beneficio para mayores de 16 años regirá ese día, de 7 a 20 , para los servicios urbanos , de media y larga distancia , incluido el Metrotranvía , tal figura establecido en la resolución N° 728/2015.

Vale aclarar que durante esta jornada, el transporte funcionará con las mismas frecuencias habituales de un domingo, es decir, más espaciadas .

Para acceder al beneficio en el servicio urbano se deberá presentar DNI o constancia de voto al chofer.

Para los servicios de media y larga distancia, en cambio, el pasajero deberá acercarse a la boletería correspondiente hasta el sábado 25 a las 13 con el DNI. Allí se le entregará un pasaje de ida y vuelta, válido solo para el día de la elección. El trayecto deberá coincidir con el lugar de votación y el punto de emisión del boleto.

Luego de las, el servicio volverá a tener su tarifa habitual.

En la app Mendotran Cuándo Subo se puede ver en directo el recorrido del colectivo y el tiempo que falta para que llegue a la parada elegida. Esto sirve para los pasajeros de Gran Mendoza y Lavalle.

Quienes viajen en media o larga distancia, por su parte deberán consultar los horarios en las empresas correspondientes.

Actividades prohibidas

El artículo 71 del Código Nacional Electoral establece diversas prohibiciones durante el comicio.

El jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, señaló en este sentido que la restricción "comienza este sábado a las 20 y se mantiene hasta tres horas después de finalizados los comicios”.

Calipo pidió a la ciudadanía informarse y respetar estas normas para contribuir a una jornada democrática ordenada y en paz.

Servicio de salud

El servicio de salud se prestará como funciona habitualmente en un domingo. Los centros de salud no atenderán, salvo los de cabecera. Habrá guardias en toda la provincia, para atender urgencias.

Personas con discapacidad

Desde de la Dirección de Atención a personas con discapacidad se hizo hincapié en el voto asistido, que implica que toda persona con discapacidad puede ir con su acompañante para poder ejercer su voto y tener a alguien que lo asista y el presidente de mesa lo tiene que permitir, respetando el derecho de voto.

La persona con discapacidad tiene derecho y está obligada a votar, pero desde el área anunciaron que hay casos específicos en los que no se va a cobrar la multa por impedimento. En nuestra provincia, hay cerca de 55.000 personas con discapacidad en condiciones de votar en las próximas elecciones.

Georgina Cicchitti, directora de Atención a Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud, explicó que durante la jornada electoral del domingo 26 se implementarán distintos dispositivos de accesibilidad. “El Ministerio de Salud ha dispuesto dispositivos para acompañar a las personas con discapacidad. Uno de ellos es un servicio de intérpretes de lengua de señas que funcionará desde las 8 hasta las 18 horas”, informó. Este servicio estará disponible a través de un código QR o números telefónicos publicados en la web del Ministerio, mediante los cuales se podrá acceder a asistencia en tiempo real por videollamada.

Cicchitti destacó que “se ha garantizado, junto con la DGE y la Junta Electoral, la accesibilidad en las escuelas de toda la provincia, tanto con rampas como con la prioridad de voto para personas con discapacidad”. Además, aclaró que quienes necesiten concurrir acompañados “no deben realizar ningún trámite previo: pueden ingresar con su acompañante directamente al salón de votación”.

La funcionaria agregó que “las autoridades de mesa y fiscales fueron capacitadas para asistir correctamente a las personas con discapacidad visual, auditiva o motriz”, y recordó que se encuentran disponibles materiales accesibles, como un video con audiotexto e interpretación en lengua de señas, elaborado para facilitar el proceso electoral a las personas ciegas.

Limpieza de escuelas y pago a celadores

Desde el gobierno escolar se garantiza el dictado de clases con normalidad el lunes.

La jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Daniela García, explicó que este domingo "van a trabajar los celadores para garantizar la limpieza y el mantenimiento".

Los celadores recibirán un pago extra de 50.000 pesos, y si se requiere personal adicional, se reconocerá doble jornada en las suplementarias del mes siguiente. Los equipos directivos también recibirán el pago correspondiente por la responsabilidad de la guarda escolar.

Son más de 1.900 celadores los que estarán realizando tareas de higiene y limpieza. Para tal fin se han organizado tareas durante el fin de semana, que serán remuneradas con el ítem Elecciones.

En este sentido, los ordenanzas y celadores percibirán 40.000 pesos por la apertura y recepción de material eleccionario, que se producirá este sábado.

Operativo de seguridad

La Policía pondrá en marcha un operativo especial este domingo que contará con más de 2.600 efectivos.

El esquema de trabajo contempla presencia policial en el exterior de las escuelas y patrullajes preventivos en las calles.

La seguridad dentro de las escuelas estará a cargo del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y Fuerza Aérea, mientras que la Policía provincial se concentrará en el entorno y en la logística general del operativo.

Cada una de las 644 escuelas en las que se votará contará con dos efectivos en el turno mañana y dos en el turno tarde, mientras que los cuerpos especiales reforzarán los patrullajes en las calles.

Al finalizar la votación, el personal policial trabajará junto al Ejército Argentino en el traslado de urnas hacia la sede central del Correo Argentino, donde permanecerán custodiadas hasta la conclusión del escrutinio definitivo.

Además, la Policía ha colaborado con la Cámara Nacional Electoral en tareas previas, como el traslado de urnas, tarea que ha abarcado a cadetes del Instituto Universitario de Seguridad Pública.

Calipo recordó además que, como en cada jornada electoral, rige el acuartelamiento del 50% del personal.

Atención del Registro Civil

El Ministerio de Gobierno informó que el Registro Civil abrirá las oficinas en los departamentos este domingo de 8 a 18 y afectará a su personal para la realización de dicho operativo.

“Se van a entregar los DNI que no han sido retirados por los ciudadanos o aquellos que el correo ha devuelto a las oficinas. Van a estar disponibles esos documentos para su retiro y también se emitirán los certificados de eximición, destinados a quienes se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación o hayan extraviado su DNI”, sostuvo Agustín Píscopo, director del Registro Civil.

Los certificados de extravío podrán tramitarse por internet en: https://partidasdigitales.mendoza.gov.ar/pedidosreg/ ingresando a la opción pedidos “Certificados de Extravío”.

En cuanto a la documentación válida para sufragar el funcionario aclaró que “el DNI que sirve para votar puede ser la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, el DNI verde, el DNI celeste, el DNI tarjeta y el último DNI emitido. Se puede votar con el ejemplar que figura en el padrón o uno posterior, nunca con uno anterior”.

Píscopo recordó que, en caso de pérdida del documento, “las personas pueden gestionar el certificado de extravío en línea o en las oficinas del Registro Civil, aunque con ese certificado no se puede votar”.

Además, destacó que “han llegado entre 800 y 1.000 DNI por día en la última semana”, e instó a los ciudadanos a revisar si tienen documentos pendientes de retiro. “Cualquier duda puede consultarse en la página oficial elecciones.mendoza.gov.ar, donde está toda la información y la lista de las delegaciones que estarán abiertas”, señaló.