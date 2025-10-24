Veda electoral: estos son los horarios en los que no se puede comprar ni vender alcohol

Desde las 8 de la mañana de este viernes rige en todo el país la veda electoral, que establece una serie de restricciones hasta el cierre de los comicios del próximo domingo a las 18. Entre las medidas más relevantes, se encuentra la prohibición de vender bebidas alcohólicas desde la medianoche del sábado.

Desde las 8 de la mañana de este viernes rige en todo el país la veda electoral, que establece una serie de restricciones hasta el cierre de los comicios del próximo domingo a las 18. Entre las medidas más relevantes, se encuentra la prohibición de vender bebidas alcohólicas desde la medianoche del sábado.

Según el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), los comercios deberán suspender la venta de alcohol a partir de las 00.00 del domingo 26 de octubre, es decir, seis horas antes de la apertura de las urnas. La restricción se mantendrá hasta tres horas después del cierre de los comicios, lo que significa que la venta podrá reanudarse recién a las 21 del domingo.

La norma tiene como objetivo garantizar el orden público y preservar el normal desarrollo del proceso electoral. En caso de incumplimiento, los locales pueden ser sancionados con multas e incluso clausuras temporarias.

Además de la venta de alcohol, durante la veda también se prohíben los actos proselitistas, la difusión de encuestas, los espectáculos públicos y las reuniones sociales que no estén vinculadas al acto electoral.