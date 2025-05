Tenso cruce entre Virginia Gallardo y Lilita Carrió por sueldos en el Senado y Ficha Limpia

El disparador fue el aumento en las dietas de los senadores, que llegó a 9 millones de pesos . “A este paso, yo quiero ser senadora, Lilita”, lanzó Gallardo con ironía. “Me estás cargando, ganan 9 millones, trabajan menos que cualquiera de nosotros acá seguramente y encima se venden , o sea es como no, den el ejemplo. Vos tendrías que explicarnos qué significa hacer política en este país”, reclamó en un tono directo.

En medio del murmullo del resto de los comensales, Gallardo agregó: “No es solo económico, es moral. Reducirlo a un personaje o no, como Cristina (Kirchner), al ciudadano no le importa. Esto (Ficha Limpia) tuvo que haber estado de siempre”.

Allí la Chiqui quiso saber más sobre el interés de la bailarina por la política. Sin embargo, de fondo no dejaba de escucharse la voz de Carrió, que contestó. “A ver. Yo no puedo hablar de los corruptos ni del Senado. Los diputados ganan 4 millones”, señaló, para luego lanzar una polémica comparación: “Yo te diría una cosa... hay muchos gatos que cobran una fortuna, no sé cuánto cobran la hora”.