21 de agosto de 2025 - 21:56

José Mayans insultó a Virginia Gallardo en el Senado: "Tonta, estúpida, se comió la mentira de Milei"

El senador nacional de Unión por la Patria ratificó que un legislador “ni siquiera gana la mitad de $9 millones”, según confirmó Milei, y apuntó contra la modelo por andar replicando “mentiras” del presidente.

José Mayans acusó de tonta y estúpida a Virginia Gallado, candidata a diputada por La Libertad Avanza.

José Mayans acusó de "tonta y estúpida" a Virginia Gallado, candidata a diputada por La Libertad Avanza.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, protagonizó este jueves un duro cruce con la modelo Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes, a quien calificó de “tonta, estúpida” por repetir -según él- una mentira del presidente Milei.

La discusión se originó durante la sesión de la Cámara alta, cuando Mayans negó que los senadores perciban un salario de “10 millones de pesos mensuales”, cifra que había sido mencionada en reiteradas oportunidades por Milei y replicada por la postulante libertaria.

Mayans contra Virginia Gallardo

“Hace un año que me están diciendo que voy a ganar $9 o $10 millones y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera llega a la mitad. Ganamos menos que un juez de primera instancia y el Presidente dice que ganamos $10 millones, nunca ganamos esa plata”, enfatizó Mayans.

Y continuó: “Un mentiroso. Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿cómo se llama? Virginia Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida, acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”.

Respuesta de Gallardo

La modelo y vedette no tardó en responder a través de X: “Más tonto y estupido, Sr Mayans, es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, asi que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”, comenzó su descargo, en el que también acusó al legislador de quedarse con un recorte “direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia”.

Gallardo, amiga de Milei y debutante en la arena política, también retrucó sobre los sueldos: “Tiene razón. No ganan ese dinero, VAN A GANAR MÁS. Porque esa información no me la da Milei, sino los medios más prestigiosos donde me informo a diario”.

Y cerró con un reproche personal: “Quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico tratando así a una mujer que podría ser su hija... Después me mandan a estudiar a mi”.

Virginia Gallardo se presentará por primera vez a competir en elecciones este año y buscará una banca en Diputados por Corrientes.

