José Mayans insultó a Virginia Gallardo en el Senado: "Tonta, estúpida, se comió la mentira de Milei"

El senador nacional de Unión por la Patria ratificó que un legislador “ni siquiera gana la mitad de $9 millones”, según confirmó Milei, y apuntó contra la modelo por andar replicando “mentiras” del presidente.

José Mayans acusó de "tonta y estúpida" a Virginia Gallado, candidata a diputada por La Libertad Avanza.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, protagonizó este jueves un duro cruce con la modelo Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes, a quien calificó de “tonta, estúpida” por repetir -según él- una mentira del presidente Milei.

La discusión se originó durante la sesión de la Cámara alta, cuando Mayans negó que los senadores perciban un salario de “10 millones de pesos mensuales”, cifra que había sido mencionada en reiteradas oportunidades por Milei y replicada por la postulante libertaria.

Mayans contra Virginia Gallardo “Hace un año que me están diciendo que voy a ganar $9 o $10 millones y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera llega a la mitad. Ganamos menos que un juez de primera instancia y el Presidente dice que ganamos $10 millones, nunca ganamos esa plata”, enfatizó Mayans.

Y continuó: “Un mentiroso. Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿cómo se llama? Virginia Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida, acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”.

Embed MAYANS LLORA POR SUELDOS Y AGREDE A GALLARDO

Se quejó por no ganar 9 o 10 millones y llamó “estúpida” a Virginia Gallardo por ser candidata.

El kirchnerismo en su esencia: odio, soberbia y desprecio por los que no son de su casta.@JMilei @virchugallardo pic.twitter.com/z49wBW2q95 — BREAK POINT (@BreakPointMP) August 21, 2025 Respuesta de Gallardo La modelo y vedette no tardó en responder a través de X: “Más tonto y estupido, Sr Mayans, es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, asi que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”, comenzó su descargo, en el que también acusó al legislador de quedarse con un recorte “direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia”.