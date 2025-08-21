Qué dijo el Obispado de Río Gallegos tras la candidatura a diputado del "cura kirchnerista"

Juan Carlos Molina se postuló a diputado nacional por el peronismo patagónico. El sacerdote suspenderá sus funciones presbiterales durante la campaña y un posible mandato legislativo.

Juan Carlos Molina confirmó el fin de semana su postulación. La Iglesia tomó distancia.

Este jueves, el Obispado de Río Gallegos emitió un comunicado sobre la reciente candidatura del sacerdote Juan Carlos Molina a diputado nacional. El escrito aclara que la postulación responde a una decisión personal y no refleja la posición de la Iglesia diocesana.

El comunicado lleva la firma por el obispo Mons. Ignacio Damián Medina y señala: “El Obispado de Río Gallegos informa a toda la feligresía que la candidatura a diputado nacional del Pbro. Juan Carlos Molina responde exclusivamente a una decisión personal".

Y agrega: "Dicha postulación en ningún caso expresa la voluntad, ni el parecer de la Iglesia diocesana de Río Gallegos. Por lo tanto, ninguna de las manifestaciones que se viertan en campaña o durante su posible mandato, deben ser entendidas como expresión de la voluntad de esta Diócesis".

Además, destacaron que “el mencionado sacerdote no ejercerá el ministerio presbiteral de manera pública o privada, durante el período de campaña y/o futuro ejercicio del mandato legislativo”.

Cabe mencionar que el anuncio se produjo días después de que se conociera que Molina, de 58 años, encabezará la lista de unidad del peronismo en Santa Cruz. Su postulación es como primer candidato a diputado nacional por el frente Fuerza Santacruceña en las elecciones legislativas de octubre.