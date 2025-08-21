"El cinismo del Senado": Milei criticó el freno a la motosierra y el aumento de sueldo de legisladores

“Están escupiendo en la cara de los argentinos”, aseguró el presidente. El posteo de Javier Milei luego del revés que sufrió el oficialismo en la Cámara alta.

"El cinismo del Senado": la crítica de Javier Milei a la Cámara presidida por Victoria Villarruel.

El presidente Javier Milei habló tras el revés que sufrió en el Senado. En la Cámara alta fueron rechazados decretos que facultaban al Ejecutivo a disolver organismos y se convirtió en ley el financiamiento universitario. La decisión mayoritaria de los legisladores provocó la reacción del mandatario, que les dedicó un posteo en su contra.

En la noche de este jueves, Milei publicó: "Están escupiendo en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante". Así se expresó a través de su cuenta de X, donde también hizo referencia al aumento de sueldo de los senadores que se conoció este jueves y que lleva sus haberes a más de 10 millones de pesos.

"El cinismo del Senado": la crítica de Javier Milei "El cinismo del Senado": la crítica de Javier Milei. X / @JMilei "El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que van a empobrecer a los argentinos se vuelven a aumentar el sueldo una vez, como han hecho a lo largo de todo el año, escupiendo en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante", cuestionó el presidente.

Sin olvidarse de la campaña electoral, agregó: "Una vergüenza que esperemos que en Octubre se va a terminar". Su posteo va en línea con las declaraciones que hizo más temprano, durante su participación en el Consejo de las Américas, donde afirmó que el kirchnerismo "tiene secuestrado al Congreso".

El proyecto de ley de financiamiento universitario, que el Senado convirtió en ley y que el titular del Ejecutivo adelantó que vetará, recibió 58 votos a favor y 10 en contra. De esta manera, la ley busca actualizar el presupuesto en relación con la inflación acumulada en los últimos dos años.