21 de agosto de 2025 - 21:10

Luego de romper con el bloque de LLA, Marcela Pagano le escribió una dura carta a Javier Milei

La nueva integrante del bloque Coherencia criticó la dirección que ha tomado el Gobierno y alertó que el Presidente está rodeado de oportunistas.

Luego de romper con el bloque de LLA, Marcela Pagano le escribió una dura carta a Milei

Luego de romper con el bloque de LLA, Marcela Pagano le escribió una dura carta a Milei

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este jueves, la diputada nacional Marcela Pagano difundió una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei, donde manifestó su “dolor y decepción” respecto al rumbo que ha tomado el Gobierno y oficializó su salida del espacio La Libertad Avanza.

Leé además

Diputados sancionó la transferencia automática de ATN a las provincias.

Diputados: se aprobó la coparticipación automática de los ATN que impulsan los gobernadores

Por Redacción Política
Diputados dio media sanción al proyecto de Julio Cobos que impulsa el cambio de uso de horario en el país

Diputados aprobó el cambió de huso horario para Argentina: cómo quedaría y que busca la medida

Por Jorge Yori

En el mensaje, publicado a través de la red social X, sostuvo que el presidente “no es la casta, pero está rodeado y manipulado por ella”, y alertó que sus presuntos aliados “lo conducen hacia un abismo”.

Además, expresó que Milei se ha alejado del principio fundacional de “ser leones y no corderos”, y denunció que dentro del oficialismo se tilda de “traidores” o “golpistas” a quienes expresan posturas críticas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/1958598323000287249&partner=&hide_thread=false

Además la legisladora criticó la designación de Martín Menem, a quien calificó como “un burócrata del apellido”, y cuestionó la aparición de audios que vinculan al presidente de la Cámara de Diputados y la hermana del jefe del Estado, Karina Milei, con un esquema de coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

En otro fragmento, describió la crisis social y económica: jubilaciones que no cubren la canasta básica, fábricas cerradas, caída del poder adquisitivo y PyMEs complicadas. “Había que cambiar el modelo económico, sí, pero pensando un puente para sostener en el medio a los actores necesarios para que prospere a largo plazo”, señaló.

Pagano dejó en claro que no se fue del bloque, sino que la “echaron con sus actitudes” y sostuvo que su decisión no fue contra Milei sino para no ser “cómplice de lo que se viene”.

Por último, le pidió que no delegue la política en “fracasados” ni en quienes “nunca arriesgaron nada”, y lo instó a cambiar de rumbo. “El tiempo apremia. Si usted no cambia, lo van a hundir. Y con usted, al país y su industria”.

Los miembros del nuevo bloque, adelantaron que se manejarán según los principios de un sector liberal de centro derecha “que tenga responsabilidad fiscal y social”. Y enfatizaron: “Al Presidente lo vamos a apoyar siempre y cuando no atente contra la dignidad de nuestro pueblo”.

No es la primera vez que el bloque libertario sufre una deserción. Hacia mediados del año pasado, Oscar Zago, quien fue el primer jefe de bancada del espacio, se alejó de manera abrupta junto a otros dos dirigentes luego de ser desplazado de la conducción. Más adelante, Arrieta también se apartó, tras quedar en el centro de la polémica por una visita a represores en el penal de Ezeiza, lo que generó fuertes críticas desde dentro y fuera del espacio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Senado de la Nación Argentina (Prensa Senado)

Tras el freno en Diputados, hay sesión caliente en el Senado: más fondos para universidades y para el Garrahan

Por Redacción Política
Los diputados Pamela Verasay y Lisandro Nieri, alfiles de Alfredo Cornejo y Javier Milei en el Congreso. 

Diputados: los "socios radicales" de Javier Milei justificaron sus votos a favor del Gobierno

Por Juan Carlos Albornoz
 Tres diputados de La Libertad Avanza (LLA) rompieron hoy el bloque y decidieron conformar junto a una ex libertaria el bloque denominado “Coherencia”.

Se quebró el bloque de LLA: cuatro diputados conformaron un espacio llamado "Coherencia"

Por Redacción Política
Patricia Bullrich culpó a la Conmebol y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Patricia Bullrich responsabilizó a barras, Conmebol y Axel Kicillof: "Fue un espectáculo de violencia"

Por Redacción Política