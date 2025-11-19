19 de noviembre de 2025 - 13:18

Llega a HBO Max una de las mejores series de la historia: se verá en 4K por primera vez

La serie cuenta con siete temporadas y es una de las más premiadas de la historia.

HBO Max suma una serie histórica a su catálogo.

HBO Max suma una serie histórica a su catálogo.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

HBO Max suma a su catálogo una producción icónica que arrasó en la temporada de premios durante casi una década. Convirtiéndose en la serie más galardonada de la historia, marcó un antes y un después en la forma de consumir contenido.

Leé además

HBO Max confirmó la fecha de esterno de El Conjuro 4: últimos ritos.

Cuándo se estrena "El Conjuro 4: últimos ritos" en HBO Max: fecha confirmada

Por Redacción Espectáculos
La película de Ricardo Darín que llegó al streaming y encierra una historia de obsesión y paranoia

La película de Ricardo Darín que llegó al streaming y encierra una historia de obsesión y paranoia

Por Redacción Espectáculos

Los suscriptores podrán volver a ver, o descubrir por primera vez, “Mad Men”, la serie que acumuló 16 premios Emmy y se convirtió en una pieza clave dentro del prestigio televisivo moderno.

¿De que va “Mad Men”?

Creada y producida por Weiner junto a Lionsgate, “Mad Men” retrata la ostentosa y competitiva “Edad de Oro” de la publicidad en Madison Avenue, un mundo donde las apariencias pesan más que la verdad y en el que Don Draper, su protagonista, despliega talento, ambición y un carisma tan efectivo como sus campañas.

Embed - Mad Men (tráiler)

El reparto reúne nombres que hoy son referentes en la industria: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Christina Hendricks, January Jones, Vincent Kartheiser, Rich Sommer, Aaron Staton, Kiernan Shipka, Jessica Paré y John Slattery, entre otros, dan vida al universo de personajes que impulsó el fenómeno cultural de la serie.

A partir de cuándo se podrá ver "Mad Men" por HBO Max

“Mad Men" estará disponible a partir del 1° de diciembre en resolución 4K.

“Es una incorporación extraordinaria al catálogo de contenido icónico de HBO Max”, afirmó Royce Battleman, vicepresidente ejecutivo de Adquisiciones Globales de Contenido en Warner Bros. Discovery.

Llegan a HBO Max las siete temporadas.
Llegan a HBO Max las siete temporadas.

Llegan a HBO Max las siete temporadas.

Desde Lionsgate, Jim Packer, presidente de Distribución Mundial de Televisión, celebró la novedad: “HBO Max le ofrece al público la experiencia definitiva de la serie. Mad Men sigue vigente más de una década después de su final, y este es el hogar ideal para una versión totalmente renovada”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Apenas $1.890: la plataforma de streaming que liquida la suscripción mensual en Argentina

Apenas $1.890: la plataforma de streaming que liquida la suscripción mensual en Argentina

Por Ignacio Alvarado
La película que llegó a HBO Max, actua y escrita por Camila Sosa Villada.

La película argentina sobre una actriz trans que llegó al streaming: provoca sobre el deseo y la maternidad

Por Redacción Espectáculos
DC y HBO Max harán un spin-off sobre Superman.

La nueva serie "muy diferente" de Superman que sorprendió a los fans y llegará al streaming

Por Redacción Espectáculos
HBO Max confirmó la fecha de estreno del documental sobre Nueve Reinas con Ricardo Darín, Gastón Pauls y Letica Brédice.

El documental que muestra cómo se hizo "Nueve Reinas" y se puede ver en streaming

Por Redacción Espectáculos