Llega a HBO Max una de las mejores series de la historia: se verá en 4K por primera vez

La serie cuenta con siete temporadas y es una de las más premiadas de la historia.

HBO Max suma a su catálogo una producción icónica que arrasó en la temporada de premios durante casi una década. Convirtiéndose en la serie más galardonada de la historia, marcó un antes y un después en la forma de consumir contenido.

Los suscriptores podrán volver a ver, o descubrir por primera vez, “Mad Men”, la serie que acumuló 16 premios Emmy y se convirtió en una pieza clave dentro del prestigio televisivo moderno.

A lo largo de sus siete temporadas, emitidas originalmente entre 2007 y 2015, la ficción consolidó el talento de su creador Matthew Weiner, también reconocido por su trabajo en “Los Soprano”.

¿De que va “Mad Men”? Creada y producida por Weiner junto a Lionsgate, “Mad Men” retrata la ostentosa y competitiva “Edad de Oro” de la publicidad en Madison Avenue, un mundo donde las apariencias pesan más que la verdad y en el que Don Draper, su protagonista, despliega talento, ambición y un carisma tan efectivo como sus campañas.

Embed - Mad Men (tráiler) El reparto reúne nombres que hoy son referentes en la industria: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Christina Hendricks, January Jones, Vincent Kartheiser, Rich Sommer, Aaron Staton, Kiernan Shipka, Jessica Paré y John Slattery, entre otros, dan vida al universo de personajes que impulsó el fenómeno cultural de la serie.