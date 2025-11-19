Llega a HBO Max una de las mejores series de la historia: se verá en 4K por primera vez

HBO Max suma a su catálogo una producción icónica que arrasó en la temporada de premios durante casi una década. Convirtiéndose en la serie más galardonada de la historia, marcó un antes y un después en la forma de consumir contenido.
La serie cuenta con siete temporadas y es una de las más premiadas de la historia.
Los suscriptores podrán volver a ver, o descubrir por primera vez, “Mad Men”, la serie que acumuló 16 premios Emmy y se convirtió en una pieza clave dentro del prestigio televisivo moderno.
A lo largo de sus siete temporadas, emitidas originalmente entre 2007 y 2015, la ficción consolidó el talento de su creador Matthew Weiner, también reconocido por su trabajo en “Los Soprano”.
Creada y producida por Weiner junto a Lionsgate, “Mad Men” retrata la ostentosa y competitiva “Edad de Oro” de la publicidad en Madison Avenue, un mundo donde las apariencias pesan más que la verdad y en el que Don Draper, su protagonista, despliega talento, ambición y un carisma tan efectivo como sus campañas.
El reparto reúne nombres que hoy son referentes en la industria: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Christina Hendricks, January Jones, Vincent Kartheiser, Rich Sommer, Aaron Staton, Kiernan Shipka, Jessica Paré y John Slattery, entre otros, dan vida al universo de personajes que impulsó el fenómeno cultural de la serie.
“Mad Men" estará disponible a partir del 1° de diciembre en resolución 4K.
“Es una incorporación extraordinaria al catálogo de contenido icónico de HBO Max”, afirmó Royce Battleman, vicepresidente ejecutivo de Adquisiciones Globales de Contenido en Warner Bros. Discovery.
Desde Lionsgate, Jim Packer, presidente de Distribución Mundial de Televisión, celebró la novedad: “HBO Max le ofrece al público la experiencia definitiva de la serie. Mad Men sigue vigente más de una década después de su final, y este es el hogar ideal para una versión totalmente renovada”.