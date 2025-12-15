15 de diciembre de 2025 - 15:23

Habló Homero Pettinato tras la pelea y los violentos chats que La Reini y él expusieron en las redes

El hijo de Roberto Pettinato y Sofía Gonet protagonizaron un escándalo luego de que ella compartió mensajes privados en sus redes y él redobló la apuesta.

Sofía Gonet expuso violentos chats privados con Homero Pettinato

Luego de que la ex participante de MasterChef Celebrity compartiera capturas de mensajes íntimos, Pettinato decidió hablar públicamente y fijar su posición. En diálogo con la prensa, el conductor de Olga confirmó que tomó la decisión de cortar todo tipo de relación sexo-afectiva con Sofía Gonet.

La definición llegó a menos de dos días de que el material circulara de manera masiva y generara una fuerte repercusión mediática. Según trascendió, el punto de quiebre se produjo a partir de la presencia de Pettinato en un recital junto a una amiga, situación que habría provocado celos y derivado en una discusión a través de mensajes de WhatsApp.

A partir de ese intercambio, La Reini continuó publicando mensajes, mientras que el humorista optó por mostrarse afectado por el alcance que tomó el conflicto. La exposición de los chats marcó un antes y un después en la relación y en la forma en que ambos quedaron posicionados ante la opinión pública.

Homero Pettinato habló con la prensa tras el escándalo

Visiblemente golpeado por la situación, Pettinato explicó los motivos que lo llevaron a exhibir parte de las conversaciones. “Estoy muy incómodo con todo esto. No pertenezco a ese mundo y si mostré capturas fue para que no se escuche una sola campana y no quedar como algo que no soy”, expresó.

Sus palabras buscaron dar contexto a un episodio que, según él, lo superó y lo dejó en un lugar que no reconoce como propio. El conductor también asumió su responsabilidad por el contenido de algunos mensajes y no intentó justificar el tono de lo dicho.

“Es súper lamentable todo lo que dije. Cuando uno entra en una dinámica de violencia, todo lo que se dice es vergonzoso. Es algo muy feo, no se puede volver atrás”, admitió, en un reconocimiento poco habitual en medio de una polémica de este tipo.

Consultado sobre una eventual instancia judicial, luego de que se difundieran mensajes con insultos y amenazas, Pettinato descartó esa posibilidad por ahora. “No, no creo. Al menos de mi parte”, respondió, y dejó en claro que su intención es cerrar el capítulo sin escalar el conflicto.

Desde el entorno del streaming señalan que la relación ya mostraba signos de desgaste y la definen como tóxica. También advierten que la exposición mediática del enfrentamiento podría tener consecuencias tanto en el plano personal como profesional para ambos, en un contexto donde las redes amplifican cada gesto y cada palabra.

