Es la serie furor en el mundo, tiene solo 6 capítulos y HBO Max confirmó la fecha de estreno en Argentina

La espera para los fanáticos del romance deportivo ha terminado. HBO Max Latinoamérica ha confirmado oficialmente que la aclamada serie canadiense Heated Rivalry -que en castellano se llamará Más que Rivales - se estrenará en Argentina y el resto de la región el próximo 6 de febrero .

A continuación, te contamos todos los detalles de esta producción que ha redefinido el género y se ha convertido en un éxito global.

La plataforma de streaming anunció a través de sus redes sociales que los seis capítulos de la primera temporada estarán disponibles de forma íntegra a partir del 6 de febrero.

Con el mensaje "Ilya y Shane han entrado al chat. ¡Se calentó esto! ", la empresa confirmó el arribo de esta historia que ya marcó tendencia en otros mercados desde su lanzamiento original en noviembre de 2025.

Basada en la exitosa saga literaria Game Changers de Rachel Reid , la serie se centra en la intensa y complicada relación entre dos superestrellas de la liga profesional de hockey (MLH): por un lado Shane Hollander (Hudson Williams), e l "Golden Boy" canadiense de los Montreal Metros y por el otro Ilya Rozanov (Connor Storrie), el talentoso y arrogante "villano" ruso de los Boston Raiders.

La trama explora una rivalidad deportiva que encubre una relación secreta mantenida durante años. A través de diversos saltos temporales, la narrativa muestra cómo estos atletas lidian con la presión mediática, la soledad del éxito y el desafío de ser parte de la comunidad LGBT+ en un entorno deportivo tradicionalmente conservador.

Claves del éxito y producción

La serie fue desarrollada por Jacob Tierney, quien se encargó de la escritura y dirección de la primera temporada, asegurando que la intimidad entre los protagonistas fuera un motor para el desarrollo de sus personajes.

Los puntos destacados de la producción son la química protagónica, que la crítica ha elogiado la actuación de Storrie y Williams donde destacan su capacidad para transmitir conflictos internos incluso en escenas sin diálogo; su realismo deportivo, ya que los actores se sometieron a un entrenamiento intensivo con entrenadores de hockey para las secuencias en el hielo, filmadas en el Sleeman Centre en Guelph; y finalmente el fenómeno en redes debido a que el libro original ya era un objeto de culto en plataformas como BookTok, lo que impulsó la popularidad inmediata de su versión televisiva.

El futuro de la saga

Para quienes ya están listos para maratonear, hay excelentes noticias: la serie ya ha sido renovada para una segunda temporada. Además, se especula que la historia continuará expandiéndose, con una tercera entrega titulada "Unrivaled" proyectada para finales de septiembre de 2026, la cual profundizará en las consecuencias de vivir su amor de manera abierta.