Dónde ver la serie "Más que rivales": la esperada adaptación de la novela romántica juvenil

La producción sigue a dos jugadores de hockey que son rivales dentro de la pista y amantes fuera de ella.

La serie hace adaptación al libro Más que rivales.

La serie hace adaptación al libro "Más que rivales".

Con una base de fans consolidada incluso antes de su estreno, la ficción no tardó en posicionarse entre los títulos más comentados, especialmente por sus escenas de alta carga emocional y la química entre sus protagonistas. La serie debutó con tres episodios disponibles desde el primer día, mientras que los capítulos restantes se estrenarán de forma semanal. En total, la primera temporada cuenta con seis episodios.

La serie hace adaptación al libro "Más que rivales".
La serie hace adaptación al libro

La serie hace adaptación al libro "Más que rivales".

De qué trata “Más que rivales”

La trama sigue a Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos jóvenes promesas que se convierten en estrellas de la liga profesional de hockey sobre hielo. Unidos por una rivalidad feroz dentro de la cancha, ambos desarrollan una atracción tan intensa como inesperada fuera de ella.

Lo que comienza como una relación secreta entre dos novatos se transforma, con el paso de los años, en un recorrido marcado por el deseo, la negación, el miedo y el autodescubrimiento. Mientras luchan por alcanzar la gloria deportiva, también deben enfrentarse a sus propios sentimientos y a un entorno donde mostrar vulnerabilidad parece incompatible con el éxito.

Embed - Heated Rivalry | Official Trailer | HBO Max

La serie explora el conflicto entre la ambición profesional y el amor, preguntándose si en un mundo tan competitivo hay lugar para una conexión genuina y profunda.

Una adaptación con respaldo literario y futuro asegurado

Más que rivales está basada en la novela “Heated Rivalry”, la segunda entrega de la exitosa saga “Game Changers”, escrita por Rachel Reid. La serie literaria se convirtió en un fenómeno de culto dentro del romance contemporáneo y, hasta el momento, cuenta con seis novelas publicadas.

La serie hace adaptación al libro "Más que rivales" de Rachel Reid
La serie hace adaptación al libro

La serie hace adaptación al libro "Más que rivales" de Rachel Reid

El éxito de la adaptación televisiva fue tan inmediato que la producción ya fue renovada para una segunda temporada, confirmando que la historia de Shane e Ilya seguirá desarrollándose en pantalla.

Dónde ver “Más que rivales”

La serie Más que rivales (Heated Rivalry) se encuentra disponible en HBO Max, con nuevos episodios que se estrenan de manera semanal.

