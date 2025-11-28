28 de noviembre de 2025 - 08:59

Golpe al narcotráfico: decomisaron 90 kilos de cocaína y 80 mil dólares en Maipú

La Justicia Federal ordenó una batería de allanamientos que fueron realizados por personal de la Policía de Narcotráfico. El el segundo decomiso más grande registrado en la provincia: en 2014, se encontraron 100 kilos en Godoy Cruz. No hubo detenidos; los narco abandonaron a una adolescente de 14 años.

La droga decomisada no fue presentada en la conferencia de prensa que brindaron las autoridades. Foto Archivo Los Andes.&nbsp;

La droga decomisada no fue presentada en la conferencia de prensa que brindaron las autoridades. Foto Archivo Los Andes. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza secuestró 90 kilos de cocaína durante un allanamiento realizado en una vivienda de Rodeo del Medio, Maipú, cuyos habitantes escaparon, abandonado a una niña de 14 años en el lugar.

Se trata del segundo decomiso más grande de cocaína registrado en la provincia: en agosto de 2014, en una casa ubicada Derqui al 1600 de Godoy Cruz en el barrio City Father, se encontraron 100 kilos de la misma droga.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que el valor de la cocaína hallada es de $ 1.000 millones y en los allanamientos de tres viviendas se encontraron 80 mil dólares y algunas armas.

El jefe de la Polic&iacute;a de Mendoza, Marcelo Calipo, la ministra Mercedes Rus, la Jefa de la Fiscal&iacute;a Federal de Mendoza, Mar&iacute;a Gloria Andr&eacute; y el comisario Jes&uacute;s Cepeda, Jefe de la PCN, durante la conferencia de prensa por los 90 kilos de coca&iacute;na. Gentileza Ministerio de Seguridad.

El jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, la ministra Mercedes Rus, la Jefa de la Fiscalía Federal de Mendoza, María Gloria André y el comisario Jesús Cepeda, Jefe de la PCN, durante la conferencia de prensa por los 90 kilos de cocaína. Gentileza Ministerio de Seguridad.

La investigación empezó hace algunos meses, cuando se logró detener a una persona durante un allanamiento en Rodeo del Medio: este sujeto fue a clave que le permitió a los investigadores llegar hasta los 90 kilos de cocaína.

Autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia y del Ministerio Público fiscal de la Nación, ofrecieron, esta mañana, una conferencia de prensa en el edificio del Ministerio de Seguridad, donde estuvo presente la fiscal general con funciones de coordinación del Distrito Mendoza, María Gloria André y la ministra Mercedes Rus, entre otras autoridades.

Si bien no se ofrecieron muchos detalles de la investigación ya que la misma sigue abierta, Rus sostuvo que “es el procedimiento más importante de la historia de Mendoza con mayor cantidad de droga” y que de haber llegado la mercado “serían cerca de 200 mil dosis”, valuando el decomiso en “$ 1.000 millones”.

“Es droga que no va a circular en Mendoza que no va llegar al consumo y que no va circular en la comercialización ilegal”, destacó la funcionaria local.

Luego explicó que se lograron decomisar “80 mil dólares y que se allanaron tres domicilios y se encontraron armas”.

Luego indicó que la investigación lleva varios meses y que fue liderada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, con la participación de personal de Investigaciones, Policía contra Narcotráfico (PCN), grupo especial GES y Vant (drones).

Sostuvo que ayer no hubo detenidos, sólo se encontró en una de las viviendas a una niña menor de edad que fue asistida en el lugar por personal de ETI y que está bajo el abordaje de la Dirección de Restitución de derechos.

“La menor es familiar de algunos personas que están con orden de detención desde anoche. Hay órdenes de captura de mendocinos pero la investigación alcanza a otras personas”

En tanto que la causa sí tiene un imputado: se trata un hombre que fue detenido hace algunos meses y que “gracias a esa detención se pudo llegar al secuestro de los 90 kilos de droga”.

“Hay más de 30 personas bajo investigación, algunos con antecedentes y se está estudiando una línea de investigación para conocer el origen de la droga, aunque no se pueden dar detalles por ahora”, indicó Rus.

“Se secuestraron 5 teléfonos que permitirán profundizar la investigación. Se trata de meses de trabajo que está relacionado con unos allanamientos realizados en la zona de Rodeo del Medio. Ahora se realizaron dos allanamientos allí y otro en Guaymallén”, indicó.

