Todo listo para el Martín Fierro de Danza: quiénes son los 17 mendocinos finalistas

A veces una escena cultural necesita un empujón, un gesto que legitime lo que ya es enorme en la práctica. Ese gesto llegará el domingo 7 de diciembre, cuando el Golden Center de Parque Norte (Buenos Aires) se convierta en el epicentro de los primeros Martín Fierro de Danza , una ceremonia que APTRA define como un galardón “necesario e inclusivo”.

La tataranieta del autor del Martín Fierro presenta su primer libro en el Pasaje San Martín

Por primera vez, la danza argentina tendrá su propia alfombra roja, su propio prime time, su propio Olimpo. Y ahí, entre más de 600 finalistas de todo el país, hay un grupo que llega con hambre de escenario, pulso mendocino y una convicción feroz: una vez más, los reflectores apuntan a nuestra provincia, que estará presente con varios finalistas. Un hecho natural, si se tiene en cuenta que en Mendoza hay compañías de gran talento, disciplina y, ahora también, proyección nacional .

Si algo dejó claro esta edición debut es que Mendoza no vino a “estar presente”: vino a competir. La provincia mete nombres en casi todas las disciplinas, desde el ballet clásico hasta la danza urbana.

Aquí hay figuras como Agustín Luna , la coreógrafa y directora de su compañía homónima Sabrina Suden, Evelin Barrios o Zoe y Juana .

Dentro de las compañías nominadas, Stylos Dancer, Metamorfosis, Young Power Ballet y Chacaymanta llegan con la fuerza de los proyectos que construyeron su identidad a pura autogestión.

Otros nombres que completan el mapa mendocino: Eli Conte, Estrella y Valentina, Manso Flow, Academia Cristian Lara, Elizabeth y José, Latin Crew, Ana Arrieta, Elías Abrego y Mauricio Palacios. Una selección variada, diversa y con un nivel que demuestra que lo que pasa en Mendoza hace rato dejó de ser “regional”.

Más sobre los Martín Fierro de la Danza

El debut del Martín Fierro de la Danza Danza tiene lo que toda primera vez necesita: figuras consagradas, televisión abierta y una lista de invitados imposible de ignorar. Virginia Gallardo conducirá la ceremonia, mientras que íconos como Julio Bocca, Hernán Piquín, Aníbal Pachano, Silvina Escudero, Julieta Poggio, Noelia Marzol, Carla Conte, Sofía Macaggi y Cecilia Figaredo serán parte de la noche.

La producción —firmada por Karina Armendáriz y Mayra Sol— transmitirá así por primera vez algo que los propios bailarines decidieron: que la danza merecía su propio premio, su propia épica. Y APTRA, con Luis Ventura al frente, aceptó el desafío, sumando así una nueva estatuilla a su constelación de galas.

image La escuela de Vendimia Chakaymanta también es una de las seleccionadas.

La transmisión irá por Canal A, en un “prime” no tradicional pero cargado de expectativa. Y más allá del brillo, hay un dato que no se pierde: el evento fue declarado de interés cultural en todas las ciudades donde se hicieron las selecciones, además de en Buenos Aires.

Todos los Martín Fierro que existen (hasta ahora)

Para entender la dimensión del nuevo premio, vale recordar el universo que APTRA construyó en más de cinco décadas. Hoy, el mapa de los Martín Fierro se ve así: Martín Fierro de Aire (televisión abierta, el de más trayectoria), Martín Fierro de Cable, Martín Fierro Digital, Martín Fierro Federal, Martín Fierro Latino, Martín Fierro de la Moda, Martín Fierro de Streaming, y la lista planea aumentarse.