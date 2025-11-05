Martín Fierro Latino Miami 2025: la lista completa de nominados con récord de Argentina

La nueva edición de los premios que celebra lo mejor de la industria en Latinoamérica, cuenta con 40 nominaciones a producciones argentinas. Conocé quiénes son.

La industria de la televisión, la radio y el streaming de la Argentina marcó una fuerte presencia en la próxima edición de los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025. El país recibió más de 40 nominaciones en total, confirmando su influencia en el contenido latinoamericano.

La ceremonia de premiación, que celebra lo mejor de la industria en Latinoamérica, tendrá lugar el próximo domingo 23 de noviembre en Miami, la sede de este premio que se amplió en los últimos años.

Los nombres de los candidatos se dieron a conocer este miércoles durante un programa especial que se emitió en simultáneo por los canales de streaming DGO Stream y Bondi Live.

El programa con los anuncios fue conducido por “El Pollo” Álvarez y Ángel de Brito , y contó con la participación de la periodista de espectáculos Pía Shaw, el presidente de APTRA, Luis Ventura, y la conductora de televisión, Sol Rivas.

Dónde ver los premios Los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 se podrán ver en vivo el 23 de noviembre a partir de las 21:00 (hora de Argentina) a través de varios canales: