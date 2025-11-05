5 de noviembre de 2025 - 13:46

Martín Fierro Latino Miami 2025: la lista completa de nominados con récord de Argentina

La nueva edición de los premios que celebra lo mejor de la industria en Latinoamérica, cuenta con 40 nominaciones a producciones argentinas. Conocé quiénes son.

Nominados martín fierro latino
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

martin fierro de streaming: los nominados para la primera edicion de los premios

Martín Fierro de Streaming: los nominados para la primera edición de los premios

Por Rocío Sileci
martin fierro de streaming: un ciclo mendocino flojo de papeles nominado entre los mejores del pais

Martín Fierro de Streaming: un ciclo mendocino "Flojo de papeles" nominado entre los mejores del país

Por Rocío Sileci

La ceremonia de premiación, que celebra lo mejor de la industria en Latinoamérica, tendrá lugar el próximo domingo 23 de noviembre en Miami, la sede de este premio que se amplió en los últimos años.

Los nombres de los candidatos se dieron a conocer este miércoles durante un programa especial que se emitió en simultáneo por los canales de streaming DGO Stream y Bondi Live.

El programa con los anuncios fue conducido por “El Pollo” Álvarez y Ángel de Brito , y contó con la participación de la periodista de espectáculos Pía Shaw, el presidente de APTRA, Luis Ventura, y la conductora de televisión, Sol Rivas.

Dónde ver los premios

Los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 se podrán ver en vivo el 23 de noviembre a partir de las 21:00 (hora de Argentina) a través de varios canales:

  • DNEWS: Señal latinoamericana de noticias, disponible en los canales 700 y 1700 HD de DIRECTV.
  • DSHOW: Señal exclusiva dedicada a conciertos, entrevistas y videoclips, disponible en los canales 127 y 1127 HD de DIRECTV.
  • SAMTV MIAMI: Canal de YouTube de Semanario Argentino Miami, la productora oficial del evento.
    WhatsApp Image 2025-11-05 at 13.03.23

La lista completa de todos los nominados al Martín Fierro

Actualidad e Interés General

  • Presidentes, más allá del poder (Canal 4, URUGUAY)
  • La Clave con Alfredo Leuco (DNEWS, LATINOAMÉRICA)
  • Siéntese quien pueda (Univisión, USA)
  • Desayuno Americano (América TV, ARGENTINA)
  • LAM, Mandarina Contenidos (América, ARGENTINA)
    Mariana Fabbiani.jpg

Talk Show

  • "Carmen Gloria a tu servicio" (TVN, CHILE)
  • "Directo con Teuteló" (América TeVe, USA)
  • Desiguales (Univision, USA)

Mejor Presentador

  • Daniel Fuenzalida (TVN, CHILE)
  • Samir Saba (RTVD, REPUBLICA DOMINICANA)
  • Sergio Goycochea (DSPORTS, LATINOAMERICA)
  • Martin Cárcamo (Canal 13, CHILE)
  • Sebastian Vignolo (ESPN, ARGENTINA)

Mejor Presentadora

  • Maria Luisa Godoy (TVN, CHILE)
  • Priscila Vargas (Canal 13, CHILE)
  • Pamela David (América, ARGENTINA)
  • Karina Vimonte (Vive TV, ARGENTINA)
    Pamela David
    Pamela David vivió en varias provincias antes de ser famosa.

    Pamela David vivió en varias provincias antes de ser famosa.

Columnista / Cronista Exteriores

  • José Maria Del Pino (Canal 13, CHILE)
  • Andrea Estevez (Univisión, USA)
  • Jerónimo Mura (Telemundo, USA)
  • Oscar Pyzyk (Mega TV, USA)

Reality Show

  • Mundos Opuestos (Canal 13, CHILE)
  • Esto es guerra (América Televisión, PERÚ)
  • La Isla (Telemundo, USA)

Noticiero

  • DNEWS al Día, con Darío Mizrahi (DNEWS, LATINOAMÉRICA)
  • Las Noticias Prime (Teleonce, PUERTO RICO)
  • La entrevista (EVTV Miami, USA)
  • América Noticias, 2da Edición (América TV, PARAGUAY).

Labor Periodística

  • Martín Campos Witzel (Canal 26, ARGENTINA)
  • Melisa Zurita (TN, Telecinco, CNN, USA)
  • Mauro Z (América TV, ARGENTINA)
Mauro Z

Magazine

  • El Medio Día (TVN, CHILE)
  • Directo con Teuteló (América TeVe, USA)
  • Tu día (CANAL 13, CHILE)
  • A la Tarde (América TV, ARGENTINA)
  • DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos (América TV, Argentina).

Programa musical en TV y Plataformas

  • Mi nombre es (TVN, CHILE)
  • Plim, Plim (El canal de Plim Plim, USA)
  • REALM26 (RealM26 Youtube, USA)

Cultural y Educativo

  • "Los 100 años de la Torre de la Libertad' (Telemundo, USA)
  • Argentina de películas (América TV, ARGENTINA)
  • De Chiclayo al Vaticano "El Camino del Papa" (Youtube, PERU)

Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas

  • Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental (A24 - América - Canal 9, ARGENTINA)
  • ADN Buena Salud (América TV, ARGENTINA)
  • El Enemigo Invisible (Telemundo 44, USA)
  • Drbeauty (Canal Net / Caras, ARGENTINA)
  • Charla y Matecito (Youtube, ARGENTINA)
  • Es lo que hay (Youtube, PERÚ).

Viajes y Turismo TV

  • Todos Podemos Viajar (NETV, ARGENTINA)
  • Tenés que ir (Canal 9, ARGENTINA)
  • El Clan, en busca de la Aventura (Canal 13, CHILE)

Producción Integral

  • Cobertura Mundial de Clubes (DSPORTS, LATINOAMÉRICA)
  • Hablemos por hablar (Vorterix, ARGENTINA)
  • Familia Narco (DNEWS, LATINOAMÉRICA)
  • Secretos verdaderos (América TV, ARGENTINA)
  • La Casa del Kun Aguero (ESPN)

Humor y Entretenimiento

  • Ahora Caigo' (TVN, CHILE)
  • El Toro loco TV Show (Mega TV, USA)
  • Cien Mexicanos Vip (Azteca UNO, MÉXICO).

Mejor Conducción Radio AM/FM

  • Diego Bas (Actualidad Radio, USA)
  • Carolina Resch (La Poderosa, USA)
  • Rodo Herrera (Radio Colonia, ARGENTINA/URUGUAY)

Programa de Radio AM/FM

  • Con sabor argentino (Actualidad Radio, USA)
  • Discorama (Radio con Vos, ARGENTINA)
  • Frecuencia Show (Radio Vox, ARGENTINA)
  • Florida al Dia (América Radio, USA)

Influencer

  • Gonzalo Gobich (USA)
  • Juan de Montreal (USA)
  • Jose Gonzalo Bulacio (USA)
  • Alexander Otaola (USA)
  • German Pinteño (ARGENTINA)
  • Brisa Florentín (ARGENTINA).

Revelación

  • Andrea Vanesa Aspromonte (SPROM YOUTUBE, ARGENTINA)
  • Alexia Ferro (Buscando a Messi, USA)
  • Manuel Cabrera (Con los amis Podcast, USA)
  • Maru Gandolfo (Chicas Guapas - Rosa Marchita, Argentina)
  • Antonella Fredianelli (TyC Sports Internacional, USA).

Contenido de Actualidad en Plataformas

  • El Arranque (Radio Zónica, ARGENTINA)
  • Inmigración TV (Youtube, USA)
  • Esteban Mirol (Youtube, ARGENTINA)

Programa Deportivo en Televisión

  • Modo Fútbol (Telemundo, USA)
  • Sportscenter (ESPN, ARGENTINA)
  • Club Miami (TYC Sports Internacional, USA)
  • Fútbol Total (DSPORTS, LATINOAMÉRICA)
  • F90 (ESPN, ARGENTINA)
  • F12 (ESPN, ARGENTINA).

Programa de Espectáculos en Televisión

  • SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos (América, ARGENTINA)
  • Mi Mejor versión (Magazine TV, ARGENTINA)
  • Intrusos (América TV, ARGENTINA).
    yanina Latorre.jpg

Contenido de Investigación Periodística en Plataformas

  • Fabio Ostroviecki (Youtube, ARGENTINA)
  • Héctor Rossi Trasnoche Paranormal (Youtube, ARGENTINA)
  • Esteban Mirol (ARGENTINA)

Latinos por el Mundo

  • Alexander Otaola (Cubanos por el mundo, USA)
  • Roxana Salerno (USA)
  • Lucas Hudak (Travel Luke, ARGENTINA)
  • Julio Oyhanarte (InmigracionTV, USA)
  • Ariel Leguiza (Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube, ESPAÑA).

Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas

  • Mirtha Edith Gomez "Mundo Visual" (ARGENTINA)
  • Cristhian Gassmann (Miamix Viajes y Turismo, USA)
  • Florencia Pereyra (Miami Riders, USA).

Canal de Streaming

  • Radio Zonica (ARGENTINA)
  • Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)
  • Con los amis Podcast (USA)
  • RealM26 (USA)
  • DGO STREAM (LATINOAMERICA).

Documental en Plataformas

  • Tiempo de Florecer (Stefani Gamboa TV, USA)
  • Cubanos por el Mundo (Alex Otaola Youtube, USA)
  • Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré (Jany González Youtube, USA)
  • Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo (Disney +, USA).

Programa Infantil en TV y Plataformas

  • La granja de Zenon, Reino Infantil (Youtube, USA)
  • Moster Buu Band (Youtube, ARGENTINA)
  • Plim Plim (El canal de Plim Plim - Youtube, USA)
  • Efecto N (TVN, CHILE)

Contenido Argentino en Estados Unidos

  • Club Miami (TYC Sports Internacional, MIAMI)
  • Sin Pistas (SIN PISTAS TV, USA)
  • Inmigración TV (Inmigración TV Youtube, USA)
  • El Show del Pastor y Juancito (Leo Miami Sports, USA)

Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas

  • Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube, ARGENTINA)
  • Furor Studio - La Mary con Susana Gimenez (Telefé, ARGENTINA)
  • A para el Mundo (StreamIA - Youtube, ARGENTINA).
    Cómo hicieron la entrevista de Susana Giménez con La Mary y quién es la actriz detrás de la Inteligencia Artificial
    Cómo hicieron la entrevista de Susana Giménez con La Mary y quién es la actriz detrás de la Inteligencia Artificial
    Cómo hicieron la entrevista de Susana Giménez con La Mary y quién es la actriz detrás de la Inteligencia Artificial

Contenido Deportivo en Plataformas

  • Transmisión Inter Miami (Deportes Radio 760, USA)
  • Copa potrero (ESPN Argentina)
  • Mundial sobre Ruedas (DGO STREAM, LATINOAMERICA)

Contenido de Espectáculos en Plataformas

  • Visionshow (Instagram - Youtube, ARGENTINA)
  • All Acces (DGO STREAM, LATINOAMERICA)
  • Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori (Youtube, USA)
  • Dann Creator (@danncreator - Instagram, USA)
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Martín Fierro de streaming ya tiene sus nominados.

Martín Fierro de streaming: cruces e indignación de quienes se quedaron afuera de las ternas

Por Redacción Espectáculos
Los Jonas Brothers llegana Disney con una nueva película

Los Jonas Brothers vuelven a Disney con una película llena de música

Por Redacción Espectáculos
El Indio Solari junto a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El Indio Solari volvió a grabar con los Fundamentalistas y crece la expectativa por los shows en vivo

Por Redacción Espectáculos
El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos no siguió el paso de sus padres.

Así está hoy Nicanor, el hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos: no quiere nada de fama

Por Agustín Zamora