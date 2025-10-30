Martín Fierro de streaming: cruces e indignación de quienes se quedaron afuera de las ternas

El streaming argentino tendrá su premiación el 14 de diciembre , pero los nominados se dieron a conocer ayer. Se trata de los Martin Fierro , que tendrá distintas categorías y que ya levanta polémica entre sus nominados.

Tal como sucede con la gala que premia a los programas de televisión, el streaming no es ajeno a las disputa. Esto abarca críticas por las ternas y por las personalidades que quedaron rezagadas pese a sus buenos números de visitas en las plataformas.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio a conocer ayer los nombres de quienes buscarán la próxima estatuilla. El evento será en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, pero ya comenzaron a brotar los conflictos.

Así se anunciaron las primeras ternas de los #MartinFierro de canales de streaming en Olga, Bondi, Blender, La Casa y AZZ.

La primera controversia surgió tras el anuncio de las nominaciones. Como si fuera una guerra, todos los cañones apuntaron contra Migue Granados , ya que el canal Olga fue el elegido para la transmisión del evento .

La idea era que todas las señales revelaran juntas a los candidatos. Sin embargo, antes del anuncio, Nico Occhiato se enojó porque Luzu quedó afuera . Por otra parte, Luis Ventura se enfureció porque nadie le mostró la lista de nominados antes de hacerla pública.

Nico Occhiato se harto de las jugadas sucias y conto lo que paso con los anuncios de las ternas, además dijo "A Migue Granados no le respondo hace un año" y Además conto que va a ir a la premiacion y espera ganar algo

Occhiato aclaró que no fue informado a tiempo sobre la convocatoria. “Fue raro que se la habían comunicado a todos y a mí recién me avisaron el sábado”, manifestó en diálogo con LAM. Y añadió: “Solo quería exponerlo porque me ensuciaba a mí la situación. Me dejan mal parado. Justo se olvidaron de nosotros”.

Después habló Migue Granados y reconoció que el equipo de su canal cometió un error en la comunicación con Luzu. “Nosotros queríamos que todos cuenten las ternas para que no sientan que es un evento de Olga”, aseguró al citado medio.

Luis Ventura (Presidente de Aptra) se mostró enojado y lanzó: "Si me rompen las pelotas, levanto el premio", en relación a los Martín Fierro del Streaming

Respecto a Ventura, se refirió a una interna en la organización. “Se filtró la lista de los que iban a participar, de los que iban a hacer la transmisión oficial, y no habían avisado a Luzu”, le comentó el notero de Ya fue todo al presidente de Aptra. “Pero ¿quién determinó esa lista?”, reaccionó el periodista. “No sé, eso te pregunto a vos que sos la cabeza de esto?”, respondió el notero.

“No, soy la cabeza si lo veo, pero no lo vi. No vi ninguna lista”, confirmó. “¿Quién es el presidente de Aptra? ¿Quién tiene que autorizar? A mí donde me rompan las pelotas levanto el premio”, sentenció. Y sostuvo: “Es Aptra quien organiza el premio. Aptra. Las decisiones las toma Aptra. Nadie más”. “Me molestó que hagan boludeces y que me puenteen. Estoy enojado”, concluyó la nota ofuscado.

Embed En Olga, @miguegranados armó un "lore" de toda la polémica sobre los Martín Fierro del Streaming



Volvió a decir que @NicolasOcchiato tenía razón, responsabilizó a @AngeldebritoOk por los malentendidos con Luzu y, en broma, le pidió a Ventura: "Hacelo" (Cancelar el evento)

En medio de la polémica, Granados recurrió a X para analizar lo dicho por Ventura. “Estoy leyendo tantas estupideces acá desde el mediodía que recontra estoy para que Luisito lo baje”, respondió a un tuit con el video de la nota a Ventura. “Mejor otra edición de los premios Olga ¿no?”, le comentó un seguidor. “¡Va a haber! Y ahí si vamos a ganar todo... ”, ironizó el humorista.

Esta mañana, Granados volvió a hablar del tema. En diálogo con Desayuno americano, señaló: “A mí me dio mucha gracia el video -de la nota a Ventura- porque está recaliente. A mí me divierte mucho Ventura en general”. También reconoció que si se llegan a levantar los premios, como amenazó, le daría “mucha gracia".

Figuras olvidadas de los Martin Fierro y el rechazo de Spreen

Tras el anuncio de las nominaciones, en las redes empezaron a preguntar por los no ternados. Por ejemplo, Lizardo Ponce, Grego Rossello y Diego Poggi se quedaron sin posibilidad de recibir la estatuilla.

En la transmisión de Bondi, Mariana Brey destacó que Paula Chaves fue nominada tanto en la terna a "Mejor conductora" como en la de "Mejor dupla". “Bajen a Paula Chaves por favor de alguna terna”, advirtió Ángel de Brito.

Juego al tenis yo che.

En ese marco, en una charla con un movilero de SQP, el programa de televisión de Yanina Latorre (América) sumó que Carnaval y Neura fueron “bastante ignorados”. “Es raro que no esté Marcelo Tinelli, o Jorge Rial o Viviana Canosa en alguna cosita. Pasa siempre esto”, sumó.

Sobre la terna a "Mejor entrevistador", Grego Rosello publicó en su cuenta de X con sarcasmo: “Juego al tenis yo, che”. Luego, en una historia de Instagram, se explayó: “Estoy indignado por no estar nominado como entrevistador, pero estoy dando una mano en los premios y es muy difícil hacer un premio”.

Posteo de Diego Poggi sobre los Martín Fierro Posteo de Diego Poggi sobre los Martín Fierro.

Y reconoció: “En el ego me duele un poquito, pero entiendo que es difícil y que todos los entrevistadores que están ahí son buenos”. Al respecto, Diego Poggi también se sintió marginado y no dudó en mostrar su bronca en su stream El After. “Yo quería estar ahí, soy el papá de todos estos, papá por viejo, soy el abuelo de todos estos”, explicó.

Y sumó: “Desde el 2009 hago streaming, tengo este estudio, hago todo esto solo, igual los quiero”. Luego, continuó su descargo en X: “Soy el único que me auto opero, me armé un estudio pro, hice los primeros reacts de Telefe y arranqué en 2010 con el mío. A la medianoche metimos 120K con El espiando de GH, hoy meto +/- 40K que es más de lo que miden la mayoría de los programas que están ternados”.

nunca en mi vida voy a recibir un premio que tenga el nombre de Martín Fierro después de lo que me hicieron en el 2021

Me nominaron, mandé a toda mi gente a votar, me confirmaron que gane, les dije que no podía viajar a NEUQUÉN ese día, me borraron completamente y lo gano OKY …



Me nominaron, mandé a toda mi gente a votar, me confirmaron que gane, les dije que no podía viajar a NEUQUÉN ese día, me borraron completamente y lo gano OKY …

Por último, el famoso youtuber Spreen, nominado a Mejor streamer, desistió de participar del evento. “Nunca en mi vida voy a recibir un premio que tenga el nombre de Martín Fierro después de lo que me hicieron en 2021. Me nominaron, mandé a toda mi gente a votar, me confirmaron que gané, les dije que no podía viajar a Neuquén ese día, me borraron completamente y lo ganó Oky”, reveló.

Y concluyó: “No creo que sea lo mismo, pero la marca ya la dejaron de cómo me trataron a mí como streamer en esa época. Capaz ahora el streaming -al ser más popular- los medios tradicionales lo respeten más, pero a mí ni me voten”.