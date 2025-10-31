Martín Fierro de Streaming: un ciclo mendocino "Flojo de papeles" nominado entre los mejores del país

El Martín Fierro de Streaming tendrá presencia mendocina con el ciclo “Flojo de papeles”, conducido por Vanesa “la Negra” Flores y Javier Calvi , que representará a la provincia en la gala. El programa, que lleva poco más de un mes al aire, fue seleccionado entre diferentes proyectos del interior del país para formar parte de la premiación.

La entrega se realizará el 14 de diciembre , y será transmitida por Olga y Telefe desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La producción local de Floyd TV competirá en la categoría “ Mejor programa federal ” junto a “Para el universo” (Universo TV, Córdoba), “Cabaret Voltaire” (Brindis, Rosario) y “Dólar Blue” (La Casa del Streaming, Misiones).

" Flojo de papeles " es un programa que comenzó en septiembre de este año y se emite martes y jueves de 14 a 15.30 . Desde sus inicios, la propuesta busca, según cuenta la Negra Flores, “ crear una comunidad que esté como dice el nombre, flojo de papeles , porque es una cuestión desestructurada totalmente, como es Javi en su vida, como soy yo”.

Si bien en Mendoza no son los únicos que hacen streaming — existen otros canales como Bardo y ChocoTV con programación diaria—, el comité de preselección se fijó en el material de esta dupla que promete.

Para los conductores, el hecho de estar nominados no es solo un reconocimiento al programa, sino también al canal que los respalda. “Si lo largás suelto por ahí, un programa que lleva tan poquito y nominado, y sí, es raro, pero es un programa que está en Floyd. Floyd lleva sus 30 años, pionero en esto, no en Mendoza, sino en Cuyo ”, destaca Javier.

“No le busco tanta la vuelta de por qué nosotros y ¿por qué no? Si bien es inesperado, pero también soñado y creo que está bien”, agrega sobre la nominación al programa que con pocas horas de aire logró estar entre los nominados.

De la radio al streaming, la Negra Flores y la nominación

La Negra Flores es una de las voces más reconocidas y queridas de Mendoza por sus más de diez años de trabajo en la 100.9. Sin embargo, a mediados de este año tomó la decisión de dejar la radio para dedicarse al streaming, un desafío completamente nuevo para ella.

Aunque reconoce que no fue fácil dejar “un lugar donde tal vez todo el mundo quiere estar”, la nominación llega como una confirmación de “vamos por acá”. Pese a que no es su primera vez en los Martín Fierro, ya que tuvo nominaciones con la radio, la adrenalina está presente como si fuera la primera vez.

Vanesa "Negra" Flores Vanesa "Negra" Flores

Flores recuerda que estaba en su casa y, si bien es casi una rutina de sus mañanas ver Luzu u Olga, el miércoles cuando anunciaron las ternas estaba ocupada con otros temas y no prendió YouTube. Fue a través de mensajes de Instagram, de quienes ella define como su “comunidad”, que se enteró que su programa está nominado.

“Atiné a fijarme si no era el Día de los Santos Inocentes y dije ¿esto es real?”, cuenta entre risas y todavía con sorpresa. Incluso, fue ella la primera en avisar al grupo de trabajo que comparten sobre la nominación.

La fe de Javier Calvi para la premiación de los Martín Fierro

Por su parte, Javier -que es cantante y tiene una banda hace 30 años- cuenta que estaba en un café con un amigo cuando leyó el mensaje de la Negra en el grupo de WhatsApp. Al principio dudó, pensando que podía tratarse de una broma que podría dejarlo pegado, pero finalmente confirmó que se trataba de una nominación real a un premio tan importante como el Martín Fierro.

A ambos los tomó por sorpresa en lo personal y, en el caso de la Negra, la llevó a reflexionar: “Jamás lo espero porque no trabajo para un premio, pero es una explosión de emociones. Lo pienso y digo, qué maravilla ¿no? Cuando hacés cambios, es como que también el universo mueve determinadas cosas y decís bueno, no estuvo mal la decisión de apostar a un nuevo formato y de querer aprender cosas, en este caso del streaming”.

negra flores y javier calvi- flojo de papeles-

“Cuando yo me fui de la radio es porque ya sentí que en la radio había hecho un montón de cosas y no me quedaba nada más por aprender. Y el streaming es un formato del que quiero aprender porque no sé”, indica.

En el caso de Javier, el premio lo recibió con gran emoción y hasta podría decirse que tiene un discurso un poco preparado. Si bien siempre es desde el juego, por el humor que lo caracteriza, está muy seguro de que el premio se viene a Mendoza.

“Siempre jodí con el ‘gracias a APTRA’ y jugar con eso, pero soñado y no esperado”, dice Javier, quien celebra compartir los martes y jueves el programa con Flores, con quien conectó desde el primer día frente a las cámaras.

Ambos conductores estarán presentes en la premiación y esperan regresar a Mendoza con el galardón, que aseguran dedicarán al canal, al público que los acompaña y a sus familias.