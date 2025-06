Vanesa "Negra" Flores: un salto al streaming después de años en la radio mendocina

"Me fui de un lugar que yo sigo amando, voy a amar siempre y me fui de una manera tan bien y tan hermosa con todos y agradecida con todos", confiesa Flores, dejando entrever el profundo afecto que la une a la que fue su casa radial durante tanto tiempo. La noticia, cuando finalmente se hizo pública, fue "una bomba", según sus propias palabras, impactando a compañeros y oyentes por igual.

Vanesa "Negra" Flores Vanesa "Negra" Flores

Sin embargo, la inquietud de explorar nuevos horizontes y la convicción de haber cumplido un ciclo, fueron el motor de su decisión. "Me felicito todos los días por el solo hecho de haber tomado esa decisión", afirma con una mezcla de orgullo y determinación, aludiendo a la valentía de abandonar una zona de confort y apostar por lo desconocido. La vida, a veces, nos empuja a tomar riesgos: "La vida me ha cacheteado tanto que yo entiendo que ni la vida tengo garantizada. Así que me animé a dar ese salto".

La "Negra" Flores traza un paralelismo con una decisión trascendental en su pasado: su mudanza de San Rafael a Mendoza, también impulsada por una oportunidad laboral. "Yo creo que es la segunda decisión más fuerte que he tomado, que fue cuando me vine de San Rafael a Mendoza sin tener la necesidad porque allá tenía la casa que me dejó mamá, y dos trabajos, sin embargo me vine a probar suerte cuando me llamó el flaco y fueron los años más maravillosos de mi vida". Este antecedente le brindó la perspectiva y la confianza necesarias para enfrentar este nuevo desafío, aunque reconoce que "son épocas diferentes, son situaciones diferentes".

La propuesta irresistible: Un futuro en el streaming

La chispa que encendió este cambio de rumbo ocurrió en marzo, cuando Martín Sosa Floyd le presentó una idea que no pudo ignorar. "Me hicieron la propuesta y yo me quedé carburando, digo, tal vez es lo que necesitaba". La decisión no fue impulsada únicamente por el deseo de explorar nuevas vías, sino que también encontró un eco en lo personal y lo económico.

El nuevo hogar de la "Negra" Flores será Floyd TV, un proyecto de streaming que se prepara para el lanzamiento oficial en julio, con un estudio de vanguardia ubicado en la esquina de San Juan y Barraquero. "Están dejando la esquina hermosa, están haciendo una cosa tremenda con el tema de todo lo que va a hacer el estudio", detalla Flores, entusiasmada con la magnitud de la iniciativa. Su coequiper en esta nueva aventura será Javi Calvi, a quien Flores conoce desde hace años. "Él va a ser mi coequiper, vamos a lanzar en julio", confirma la locutora, augurando una dupla prometedora.

Vanesa "Negra" Flores Vanesa "Negra" Flores

El programa, de corte principalmente de entretenimiento, tendrá una frecuencia de tres días a la semana, con dos jornadas dedicadas al contenido general y un día reservado para "especiales de música". La posibilidad de tener bandas en vivo en el estudio es uno de los elementos que más la entusiasma, reflejando la apuesta por un formato innovador y dinámico. "Es un proyectazo lo que están haciendo", recalca. La presencia de Eugenio Cabalaro, un empresario ajeno a los medios que se sumó al proyecto por su interés en el streaming y su admiración como oyente de Flores, es un factor que la "Negra" valora enormemente: "Superagradecida a los dos que le están poniendo mucha onda a este proyecto, de haber puesto los ojos en mí".

Reacciones y despedidas: El impacto de una partida

La noticia de la renuncia de Vanesa Flores no solo sacudió el ambiente interno de la radio, sino que generó una ola de repercusiones en el público mendocino. Si bien sus compañeros de la 100.9 se enteraron antes del anuncio oficial al aire, la reacción fue de sorpresa y, en algunos casos, de incredulidad. "Mi vida, me acuerdo de la China… un día yo entro al estudio para hacer el pase y le digo, 'Vení, arrodillate’, porque yo estaba sentada en el piso.' Le digo, 'Vení que tengo algo para contarte.' Encima ya tenía que ir al aire conmigo y dice, 'Hija de puta, ¿cómo me das esta noticia tres segundos antes de ir al aire? Te voy a matar.' Y como que no podía, no podía creerlo", recuerda.

Vanesa "Negra" Flores Vanesa "Negra" Flores

La reacción de sus jefes, Gustavo Bastías y Fernando Yebra, fue aún más elocuente. "Yo no sabía si llamar a emergencias” y agrega “Veía cómo cambiaba su cara de color". La magnitud de su decisión, de la que ella misma no había "tomado dimensión", se hizo evidente en la sorpresa y la preocupación de quienes la consideraban una "pieza fundamental" en la estructura de la radio. A pesar de la sorpresa inicial, el final fue amistoso y respetuoso. "Jamás imaginé, jamás tomé dimensión de la manera en que me iba a ir de la empresa", confiesa Flores, quien incluso contempló la posibilidad de no poder despedirse al aire. Sin embargo, la radio le brindó la posibilidad de hacerlo durante tres días, un gesto que ella atesora. "Es muchísimo. Más despedida que Los Chalchaleros", bromea.