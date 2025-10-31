Pelea en vivo y en directo: Lucas Bertero y Yuyito González tuvieron un fuerte cruce al aire

Yuyito González y Lucas Bertero protagonizaron un tenso momento al aire durante la emisión de este viernes de Empezar el día (Ciudad Magazine). El panelista se enojó con la conductora al sentir que estaba siendo “silenciado” cuando intentaba aportar en la columna de Rosina Beltrán .

Cuando mostraban un video de RusherKing y su nuevo emprendimiento, Bertero buscaba sumar con información sobre la noticia, pero habría recibido la negativa de parte de González.

"No quiere que yo me meta en el tema de ella entonces no pregunto, te estoy queriendo aportar un dato y no me miras y no me dejas participar. Entonces me doy cuenta que no puedo hablar. Listo ya está, no pasa nada. Yo me doy cuenta de las cosas Yuyito, es una falta de respeto que te estoy aportando un dato ", respondió enojado.

"Increíble esto, sale en todos lados", contestó Yuyito sorprendida por la reacción de su panelista. “¿Lucas querés hablar o no? ¿Se te pasó ya? Tratemos de no ser desubicados por lo menos frente a la gente que nos ve todos los días”, lo desafió minutos después.

“Perdón, dejame hablar. Que vos vengas a tirar un bombazo desubicado que te imaginas vos en tu cabeza verdaderamente. Mirá lo que estamos hablando en cámara, la desubicación y falta de profesionalismo asboluta”, estalló Yuyito.

En una ola de enojo, la conductora pidió perdón a su audiencia por el incómodo momento vivido: “Vos te estás metiendo. Estuviste desubicadísimo y maleducadísimo, te adelanto que sí. Yo le pido perdón a la gente porque no es mi estilo, no es mi onda, no funciono así en la vida. En la vida de 42 años de trabajo he tenido un episodio de esta naturaleza”.

Al finalizar el momento, la conductora se mostró molesta al regresar del corte: “Yo estoy un poquito desorientada, ya se darán una idea, porque cuando hay cosas que me descolocan y yo soy completamente honesta y transparente con todo el mundo, así que cuando algo me descoloca allá, ven que se me cambia, hasta la onda se me cambia”.

“Nadie va a hablar, me voy a la cocina. Si nadie habla, me voy a la cocina, chicos”, cerró dejando a relucir el tenso clima laboral que quedó tras la pelea.