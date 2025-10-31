31 de octubre de 2025 - 23:35

Así fue el look de las famosas para celebrar Halloween: el homenaje a artistas icónicas

Paris Hilton, Demi Lovato y otras celebridades dejaron de lado el terror y eligieron disfraces inspirados en íconos femeninos de la música estadounidense.

Madonna, Britney Spears, Cher y hasta Demi Lovato fueron las inspiraciones elegidas por las famosas para sus disfraces de Halloween.

Halloween ya comenzó, y las famosas celebridades empezaron a compartir imágenes de sus disfraces. Este año varias de ellas han optado por dejar el terror de lado y adoptar una temática que rinde homenaje a leyendas de la música.

Figuras como Paris Hilton, Demi Lovato y Winnie Harlow explotaron las redes con sus disfraces elegidos para celebrar la Noche de Brujas.

Los difraces elegidos por las celebridades

Paris Hilton, conocida por su originalidad de atuendos para Halloween, este año decidió inspirarse en las reinas del pop.

En primer lugar recreó el icónico look del videoclip Oops!...I Did It Again de Britney Spears, luciendo el característico mono de latex rojo con su cabello rubio recogido.

“Uy, lo hice de nuevo. Comenzando Halloweek honrando a mi reina”, escribió la famosa en la publicación

Otro de los disfraces que usó la famosa fue de Madonna, a través de un homenaje a la portada del álbuen Material Girl, donde la empresaria aparece cubierta únicamente por unas sábanas de seda azules.

La cantante estadounidense, Demi Lovato se sumó a esta tendencia y optó por realizar una referencia a sí misma, donde utilizó una imagen poco favorecedora a modo de meme.

La modelo canadiense, Winnie Harlow, aprovechó su parecido con Whitney Houston y recreó la memorable portada del disco "I wanna dance with somebody" del año 1987.

Charli D'Amelio, bailarina y celebridad de internet estadounidense, rindió un triple homenaje a Cher a través de diversas publicaciones de looks en redes sociales. Representó la portada de su disco The Prisoner, en el que aparece llevando solamente una peluca y también el body azul que llevó para el catálogo de Bob Mackie de 1978. Además recreó el look de la cantante en el Gala MET de 1974. Para ese evento, Cher tenía 28 añis y una figura envidible, y lució un vestido transparente y con detalles de plumas estratégicamente colocados.

