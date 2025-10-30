30 de octubre de 2025 - 21:17

Disfraces para Halloween low cost: ideas económicas y fáciles que podes realizar en casa

El fin de semana se llena de festejos y se espera que el día viernes niños y adultos salgan a pedir dulces con sus disfraces.

Ideas sencillas y prácticas de disfraces para celebrar este Halloween.&nbsp;

Ideas sencillas y prácticas de disfraces para celebrar este Halloween. 

Ya casi llega la celebración de la festividad Halloween,también conocida como Noche de Brujas. Año tras año, la fecha a adquirido mayor popularidad, grandes y chicos se disfrazan y salen a pedir golosinas la noche del 31 de octubre.

Este año, Halloween cae viernes, es por eso que muchas fiestas y actividades que se realizan aprovechan para adoptar esta temática el fin de semana, la consigna muchas veces es el uso de disfraces es obligatorio. Por eso, te dejamos algunas ideas fáciles que puedes improvisar con elementos que tienes en casa y te ayudarán a salir del apuro.

Disfraces sencillos de realizar en casa

  • Fantasma

Un clásico que nunca falla, solo necesitas una sábana blanca o un pedazo de tela lo suficientemente grande y realizarle aberturas para los ojos y la boca.

disfraz fantasma

  • Esqueleto

La base es un look totalmente negro, compuesto por una remera manga larga negra y pantalón del mismo color. Para simular los huesos, podés usar retazos de tela o cartulina blanca, o incluso cinta adhesiva de color blanco. Además, podés complementar el disfraz con maquillaje blanco y negro.

disfraz esqueleto

  • Momia

En este caso también necesitas una sábana vieja o prendas de vestir blancas. Tenés que desgarrarlas e ir colocándolas alrededor del cuerpo. También podes usar vendas, tiras de sábana o gasas. Para el efecto de desgaste, puedes sumergir el material en té .

disfraz momia

  • Pirata

Podes representar a un pirata con prendas que ya tenés en tu placard, como una camisa blanca y una prenda negra en la parte inferior. Se pued agregar un pañuelo a la cabeza y algo rojo para completar el atuendo.

disfraz pirata

  • El hombre invisible

Un usuario de TikTok mostró un creativo disfraz que también puede realizarse en casa. Para este caso, se necesita de un sombrero, lentes ,guantes, un poco de alambre y una caja de cartón. En el clip, el usuario muestra el procedimiento donde la cabeza va dentro de la caja de cartón y los alambres son para sotener el sombrero. Esta idea a pesar de requerir un poco más de esfuerzo es muy innovadora.

Cuál es el origen de Halloween

Muchas personas creen que Halloween se originó en Estados Unidos, debido a la enorme cantidad de películas y series con temática de Día de Brujas o las múltiples celebraciones que hacen con gran impacto cultural.

Halloween se festeja cada 31 de octubre

Sin embargo, es una de las fiestas más antiguas del mundo. Su origen se remonta a hace más de 3.000 años cuando los pueblos celtas de Europa celebraban su año nuevo, conocido como Samhain. También se conoce como la víspera del festival de la cosecha. En el Samhain se creía que los espíritus caminaban por la Tierra mientras viajaban al más allá.

En el siglo VII, el papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, el que se celebra hasta la actualidad.

