Ideal para la decoración de Halloween: 4 ideas para reciclar en tu casa sin gastar de más

Poder aprovechar los objetos que tenemos en casa puede ser una gran oportunidad para festejar Halloween.

La decoración de Halloween se puede nutrir de recursos simples si reconocés el valor de los objetos que ya tenés en tu casa. La clave pasa por reciclar reconfigurar lo disponible para crear escenas que sostengan un clima nocturno y cálido. Existen 4 objetos que pueden reutilizarse de manera.

image 4 opciones para reciclar en el hogar - Los frascos de mermelada se transforman en calabazas por intervención mínima. Los pintás de naranja con témpera o marcador, les trazás ojos triangulares y una boca torcida. Si no tenés pintura, los envolvés en papel o servilletas naranjas y los asegurás con cinta o hilo. Insertás una vela en cada uno y la luz se torna anaranjada. Este punto establece un foco lumínico que define la escena.

Crea una nueva idea para el hogar con frascos de mermeladas Crea una nueva idea para el hogar con frascos de mermeladas - El algodón genera telarañas reconocibles cuando lo deshilachás con la mano o estirás una gasa vieja hasta que adquiere textura irregular. Lo ubicás entre puertas, plantas o muebles. Trabajás la densidad del material para crear variaciones, lo que intensifica el efecto visual. Podés sumar arañas hechas con papel negro, tapitas o botones con alambre. Aplicás laca para fijar el algodón y sostener la forma, de modo que parezca antiguo.

- Los fantasmas pueden aparecer cuando tomás una servilleta, una bolsita blanca o un recorte de sábana. Acomodás en el centro una bolita de papel o algodón. Atás con hilo y dibujás los ojos con marcador. Colgás estos cuerpos del techo con hilo transparente para que queden suspendidos. El aire altera su posición y produce una escena móvil que recuerda el rito.

Todas las decoraciones para Halloween Todas las decoraciones para Halloween - El rincón encantado requiere selección y orden. Definís un estante o una mesa poco utilizada. Colocás libros viejos, frascos con etiquetas de pócimas, espejos, ramas secas, flores marchitas y velas gastadas. La composición sostiene asociaciones con relatos y hechizos. Ponés una tela negra, roja o violeta debajo para resaltar las piezas.