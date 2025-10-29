Halloween pisa fuerte en Mendoza: cotillones de temporada alta, locales con noches especiales y mucho entusiasmo

Halloween , la noche más tenebrosa, es una celebración que ha ido sumando cada vez más adeptos en Mendoza . De hecho, son varias las personas que salen a la búsqueda de sus disfraces y decoraciones, y los cotillones locales se encargan de proveer todo lo necesario.

Si bien es una festividad extranjera, cada vez más argentinos se suman al festejo. En ese sentido, Paula -encargada del Cotillón Bon Glamour- reconoció a Los Andes que el boom de esta tendencia comenzó hace dos años .

"La gente está muy copada con todo esto. Es una tradición que viene de Estados Unidos, pero acá en Argentina hoy en día se vive a full, es una temporada súper alta para nosotros y la verdad que estamos muy felices con todo lo que es Halloween”, indicó. En ese sentido, reconoció que, previo a las elecciones, las ventas se habían detenido un poco, aunque ahora la gente salió a buscar mercadería.

En la misma sintonía, Marisol, encargada de Circus Cotillón, confirmó que desde hace algunos años Halloween se ha acentuado mucho en la cultura local , lo que lleva a la gente a buscar decoración y disfraces.

"Se están animando todos a festejar, más allá de que estén a favor o no de esta celebración. Creo que la gente está entendiendo que es un evento divertido para los chicos, entonces los apoyan con disfrazarse, comprar golosinas y y festejar este día”, se explayó.

En las jugueterías, este furor también se percibe cada vez con mayor notoriedad.

“Es una fiesta especial, una fiesta que los chicos disfrutan. Y aunque no es una costumbre nuestra y no es tan popular en la Argentina, con el tiempo va creciendo. Nosotros, como jugueteros, tenemos que traer los productos que quieren los chicos. Y el Halloween, en realidad, es una fiesta que toda la familia comparte”, destacó por su parte Héctor, dueño de la juguetería Marilú.

De hecho, el comerciante destacó que mucha gente se acerca al local simplemente para ver las llamativas decoraciones que tienen y entre las que se destacan luces y sonidos.

Los disfraces más vendidos

Desde el cotillón Bon Glamour comentaron que los disfraces que más se venden son los del personaje de Scary Movie (la máscara inspirada en la pintura "El Grito"), el de diablita y el de pirata. Incluso, algunas personas optan por los clásicos como, por ejemplo, un fantasma o la parca. En tanto, otras eligen capas, accesorios y hasta sangre falsa para completar sus vestimentas.

En cuanto a los artículos más pedidos, la encargada de Circus Cotillón agregó que se está vendiendo mucho de decoraciones, disfraces y caretas LED. Estas últimas son muy buscadas al tratarse de algo innovador.

Los locales de Mendoza también se suman al festejo

Incluso, los propios locales se "copan" decorando sus establecimientos. Durante estos días, la estética y el diseño de los locales son acordes al Halloween, y eso es algo que la gente lo valora mucho.

“La gente también viene a comprar decoración para decorar sus locales. He visto varias decoraciones en las vidrieras, se está buscando un montón para decorar”, contó Marisol, de Circus Cotillón.

Actividades especiales para el Halloween y el Día de Muertos en Mendoza

Es tal la adhesión, el magnetismo y el atractivo que encierran al Halloween que son diversos los eventos culturales y especiales que se han programado para estos días. Por ejemplo, en la calle Arístides Villanueva habrá decoraciones y ambientes temáticos para que la Noche de Brujas se respire en el aire.

El próximo jueves, entre las 17 y las 23 , habrá festejos en esta importante y comercial calle de la Ciudad de Mendoza, con música, disfraces, shows y promociones especiales para disfrutar.

Además, bares están preparados para "competir" sobre quien tiene la mejor decoración.

Dos días después del Halloween, el domingo 2 de noviembre se conmemora el Día de los Muertos. Si bien esta festividad tiene su epicentro en México (donde las ceremonias y rituales ya son emblemáticas), en Argentina y en Mendoza hay actividades especiales.

A partir de las 20.30 del domingo se celebrarán la noche de los muertos en la Capilla Patrimonial, dependiente del Espacio de Fotografía Máximo Arias (en calle Padre Contreras, casi esquina con Lencinas, Parque General San Martín).

Aquí se ofrecerá el concierto e instalación Aeternvm - réquiem, a cargo de Jorge Martín y con entrada gratuita.

Un réquiem (del latín "descanso") es una obra musical compuesta por motivos de ceremonias en funerales, conmemoración y/o recuerdo de los difuntos. En ese sentido, Aeternvm – Requiem es un homenaje a los que ya no están, a través de una obra de arte contemporánea, una invitación al ejercicio de la memoria sobre nuestros muertos.

El origen de Halloween

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, que tiene su continuidad el 2 de noviembre con el Día de los Muertos. En ese sentido, Halloween corresponde a la noche previa (31 de octubre).

Estas costumbres se remontan al año 400 a.C., y surgieron entre los pueblos celtas que habitaban principalmente el norte de Francia y las islas británicas. Los celtas creían que, durante esa noche, los espíritus de los muertos podían volver al mundo de los vivos y, en algunos casos, poseer los cuerpos de las personas.

Por eso, los antiguos pueblos celtas decoraban sus viviendas con figuras aterradoras como esqueletos, cruces, calaveras o símbolos de muerte, con el fin de asustar a los malos espíritus y evitar que entraran a sus hogares o poseyeran a sus familias. De esta manera, la decoración tenebrosa tenía un sentido protector.