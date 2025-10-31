31 de octubre de 2025 - 16:50

Katy Perry, polémica: desperdicia una torta de cumpleaños hecha por una fan y los bailarines comen del suelo

Durante su gira, la cantante recibió un pastel por su cumpleaños y lo arrojó al piso, esto generó indignación en redes sociales.

Katy Perry recibió un pastel de cumpleaños como regalo de una fan pero ella lo arrojó y desperdició.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La cantante estadounidense Katy Perry continúa con su gira 'The Lifetime Tour' y, el pasado 25 de octubre, celebró su cumpleaños número 41 en pleno tour. Sin embargo la celebración generó una fuerte controversia en redes sociales que se suma a varios incidentes que vivió durante sus presentaciones.

Tras finalizar su show, la cantante celebró su cumpleaños junto a su equipo de producción y bailarines. El momento de celebración se viralizó a partir de un video donde se observa a la artista soplar las velas de un pastel decorado con su imagen. Posteriormente, Katy arroja el pastel a uno de los integrantes de su equipo, desperdiciando el postre. El clip también muestra a los bailarines comer del suelo.

La torta de cumpleaños era regalo de una fan

Esta acción causó una gran repercusión y críticas hacia la artista. Además esto se intensificó cuando Katherine Jayne, fan de la cantante, explicó en la red social X que su madre había horneado el postre:Mi mamá fue quien horneó este pastel. Estaba tan emocionada por la oportunidad de hacerle un pastel a Katy Perry y le dedicó tanto tiempo. De verdad estoy confundida y molesta porque no entiendo por qué lo hizo".

Otros incidentes en la gira

Este hecho se suma a varios acontecimientos que se han vuelto virales a lo largo de la gira de "The Lifetimes Tour".

Durante su show en Las Vegas, mientras la cantante corría por el escenario, el cierre del sostén cedió y se abrió, dejándole la espalda al descubierto.

En Sidney, Australia un hombre logró burlar la seguridad y subir al escenario. Irrumpió la actuación, tomó a la artista de los hombros y comenzó a saltar mientras la sostenía.

En San Francisco, Perry estuvo a punto de caer de una mariposa gigante durante su espectáculo.

Uno de los incidentes que más preocupó a los fans ocurrió cuando Katy Perry sufrió una descarga eléctrica al intentar subir a una estructura con cables de seguridad.

Mientras algunos seguidores reclaman que la cantante ponga freno a la intensidad de sus espectáculos para evitar más sustos, otros aplauden su profesionalismo y capacidad de seguir adelante a pesar de los imprevistos.

