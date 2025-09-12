12 de septiembre de 2025 - 19:10

La sorpresa de Katy Perry a sus fans: repartió empanadas a la salida de un restaurante

La cantante ha causado gran repercusión desde su llegada al país. En esta ocasión disfrutó de la gastronomía local y sorprendió a fans al repartir empanadas.

El gesto viral de Katy Perry al salir de la parrilla Don Julio para repartir empanadas entre sus fans argentinos. &nbsp;

El gesto viral de Katy Perry al salir de la parrilla Don Julio para repartir empanadas entre sus fans argentinos.

 

Desde su llegada al país, Katy Perry se ha ganado el corazón del público argentino. La artista estadounidense se presentó en Buenos Aires los días 9 y 10 de septiembre para presentar su nueva gira 'The Lifetimes Tour'. Desde su llegada se ha convertido en el centro de atención de la prensa y los fanáticos.

En esta ocasión la cantante decidió disfrutar de los sabores locales y asistió a la reconocida parrilla Don Julio, ubicada en el barrio porteño de Palermo. Mientrás se encontraba en el mismo decidió repartir empanadas para sus fanáticos presentes en la puerta del local. El momento fue captado por varios fans y en redes circulan gran cantidad de videos del momento.

Una relación especial con el público argentino

El gesto en la parrilla Don Julio no fue el único que demostró la buena relación de Perry con su público. Días antes, la artista se había mostrado emocionada y agradecida al saludar a sus seguidores en las afueras de un hotel en Puerto Madero, donde conmovió a los argentinos al levantar un cuadro de Eva Perón que le había regalado uno de sus fans.

Con una cercanía constante con sus seguidores, Katy Perry se despide de Argentina dejando una impresión muy positiva, demostrando que su conexión con el público va más allá de los escenarios

Una foto que generó polémica

En medio de la euforia por su estadía, un usuario de redes sociales, difundió una imagen manipulada que simulaba un encuentro entre la cantante y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La foto fue tomada en un departamento en Puerto Madero, pero fue modificada digitalmente para incluir a la cantante.

La noticia cobró una gran dimensión mediática cuando el periodista Eduardo Feinmann la difundió como si fuera una fotografía real, lo que provocó una rápida reacción en redes sociales y medios de comunicación, que desmintieron la información.

