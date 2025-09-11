El 7 de septiembre último, la cantante pop estadounidense Katy Perry llegó a Buenos Aires para dar 2 conciertos en el Movistar Arena. En el contexto de su llegada, se viralizó una imagen de la artista junto a Cristina Fernández de Kirchner, presuntamente tomada en el departamento de la expresidenta, donde cumple su prisión domiciliaria por la condena en la causa “Vialidad”.
Sin embargo, la foto es un montaje. La imagen real corresponde a un encuentro de Fernández de Kirchner con el expresidente colombiano Ernesto Samper a principios de agosto. Además, la imagen de Perry que se utilizó corresponde al 16 de febrero de 2023, cuando la cantante estadounidense fue al programa “Jimmy Kimmel Live”.
La foto fue compartida como si fuera real en El noticiero de A24. “Katy Perry visitó a Cristina en su domicilio”, aseguraron. "Esa cárcel es una joda, qué bárbaro", dijo el periodista Eduardo Feinmann, conductor del programa, al ver la imagen en pantalla. Sin embargo, más tarde, Feinmann se rectificó en su programa: "Parece que lo de Katy Perry era fake". Y agregó: “Hoy es tan sencillo borrar a alguien y poner a otro, mirá cómo lo hicieron".
Chequeado —medio que junto a AFP coordina la alianza Reverso— contactó a A24, pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.
La imagen no es real, se trata de un montaje
A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google, Chequeado confirmó que la imagen viral no es real sino que se trata de un montaje. En la foto original publicada por Fernández de Kirchner en su cuenta oficial de Instagram el 2 de agosto último, se ve a Samper junto a Fernández de Kirchner en el departamento que la expresidenta tiene en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por su condena a 6 años en la causa “Vialidad”.
No, esta foto de Katy Perry junto a Cristina Fernández de Kirchner no es real: es un montaje
A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original.
Además, este medio buscó la imagen de Katy Perry incrustada en la foto y encontró que la original corresponde a febrero de 2023, cuando la cantante estadounidense fue al programa “Jimmy Kimmel Live”. Ese día, Perry publicó un posteo en Instagram con su vestimenta y su participación en el programa.
No, esta foto de Katy Perry junto a Cristina Fernández de Kirchner no es real: es un montaje
A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original en el programa “Jimmy Kimmel Live”.
La foto viral que fue compartida por A24 como si fuera real se originó luego de que Perry recibiera de sus fans un cuadro de Eva Duarte de Perón en la puerta del hotel Four Seasons. Además, en su presentación, Perry sostuvo una camiseta de la Selección argentina y cantó unos versos de “Don't Cry for Me Argentina” [“No llores por mí, Argentina”], del musical Evita.
Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.
Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected].
- Autora: Delfina Corti
- Edición 1: Manuel Tarricone
- Edición 2: Manuela Silva (AFP Factual)