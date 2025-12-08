Las frases más contundentes de los mendocinos acusados de robo en Miami: así intentan explicar qué pasó

Dos de los cinco mendocinos envueltos en un "tour delictivo" hablaron con la prensa y buscaron desligarse completamente de lo sucedido. Qué dijeron tras pagar la fianza y regresar al país.

Cinco mendocinos envueltos en un "tour delictivo" en el shopping más concurrido de Miami.

Según contaron Mauricio y Juan Pablo, las acusaciones de la Justicia estadounidense por supuestos robos en locales del Dolphin Mall no se corresponden con su versión de los hechos. Cabe remarcar que a fines de enero de 2026, el día 29, deberán regresar a dicho país para continuar con la causa.

Contundentes declaraciones de los mendocinos En diálogo con el medio TN, afirmaron: “No somos mecheros vip, somos trabajadores”. Ambos explicaron que ingresaron al shopping con los otros tres amigos y que tenían valijas vacías para poner todo lo que compraban. “Fue solo un malentendido que se hizo demasiado grande”.

Embed - La defensa de los mendocinos que fueron detenidos en Miami: “Pagamos, pero tiramos los tickets” “En el patio de comidas la Policía nos detiene, nos piden abrirlas y de muchas de las cosas teníamos los tickets, pero de otras no, por lo que ahí nos llevan a la comisaría”, sumaron.

“Al día siguiente nos leyeron los cargos, impusieron la fianza para la excarcelación y no nos defendimos porque no era la instancia”, remarcaron.