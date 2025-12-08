8 de diciembre de 2025 - 17:23

Las frases más contundentes de los mendocinos acusados de robo en Miami: así intentan explicar qué pasó

Dos de los cinco mendocinos envueltos en un "tour delictivo" hablaron con la prensa y buscaron desligarse completamente de lo sucedido. Qué dijeron tras pagar la fianza y regresar al país.

Cinco mendocinos envueltos en un tour delictivo en el shopping más concurrido de Miami.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Los cinco mendocinos detenidos por robar en Miami.

Rompieron el silencio los mendocinos acusados de robar en Miami: "Somos inocentes"

Por Redacción Policiales
Quiénes son los mendocinos que hicieron historia al ganar la primera edición del Martín Fierro de la Danza

Quiénes son los mendocinos que hicieron historia al ganar la primera edición del Martín Fierro de la Danza

Por Ignacio de la Rosa

Según contaron Mauricio y Juan Pablo, las acusaciones de la Justicia estadounidense por supuestos robos en locales del Dolphin Mall no se corresponden con su versión de los hechos. Cabe remarcar que a fines de enero de 2026, el día 29, deberán regresar a dicho país para continuar con la causa.

Contundentes declaraciones de los mendocinos

En diálogo con el medio TN, afirmaron: “No somos mecheros vip, somos trabajadores”. Ambos explicaron que ingresaron al shopping con los otros tres amigos y que tenían valijas vacías para poner todo lo que compraban. “Fue solo un malentendido que se hizo demasiado grande”.

Embed - La defensa de los mendocinos que fueron detenidos en Miami: “Pagamos, pero tiramos los tickets”

“En el patio de comidas la Policía nos detiene, nos piden abrirlas y de muchas de las cosas teníamos los tickets, pero de otras no, por lo que ahí nos llevan a la comisaría”, sumaron.

“Al día siguiente nos leyeron los cargos, impusieron la fianza para la excarcelación y no nos defendimos porque no era la instancia”, remarcaron.

“Somos independientes. Lo único que hacemos es trabajar”, manifestaron los dos mendocinos durante la entrevista.

Los cinco mendocinos detenidos en Miami por robar en un shopping: tuvieron sus audiencias por la fianza

Acerca de la situación actual, explicaron que ninguno fue deportado -como se había mencionado en algunas versiones que circularon durante los últimos días- y que pagaron la fianza. Según informó su abogado, tan solo uno era quien tenía una fianza mayor debido a las responsabilidades en el hecho.

“Salimos de Estados Unidos sin problema. Migratoriamente no hay ninguna causa en nuestra contra. Solo es un reporte”, concluyeron.

Se espera que sea un proceso arduo y extenso, por lo que el próximo 29 de enero deberán regresar a Estados Unidos para continuar con la causa. “Es simple esclarecer que acá no hay ninguna organización, ni tampoco que robaron”, señaló el abogado Roberto Castillo.

