Tránsito reducido en el Acceso Este por un cuádruple choque

Un choque múltiple se registró este jueves por la tarde en el Acceso Este, a unos 100 metros del carril Ponce en dirección hacia el este. El accidente involucró a un auto, camionetas y motos, y obligó a trabajar a personal vial en la zona para ordenar el tránsito.

Si bien la circulación no está interrumpida, desde Vialidad pidieron manejar con precaución debido a la congestión que se generó en el lugar. Recomiendan reducir la velocidad al acercarse al sector afectado para evitar nuevos incidentes.

Entre los vehículos dañados, el que sufrió las consecuencias más visibles es un Fiat Corsa con toda la trompa destruida. También se observa una moto tirada sobre la banquina tras el impacto.

Por ahora no hay información oficial sobre fallecidos ni se confirmó si hubo personas lesionadas. En el lugar, la Policía de Mendoza dialogó con los conductores involucrados para avanzar en las primeras actuaciones.