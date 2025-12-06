6 de diciembre de 2025 - 16:53

Fuerte choque entre motociclistas: uno conducía alcoholizado y otro terminó con fractura expuesta

El siniestro ocurrió durante esta madrugada en el departamento de Guaymallén. Uno de los conductores fue trasladado al Hospital Central

Cesantearon a un médico del hospital Central por no ir a trabajar
Cesantearon a un médico del hospital Central por no ir a trabajar

Los Andes | Redacción Policiales
Durante la madrugada de este sábado se registró un fuerte accidente vial en el departamento de Guaymallén, donde dos motociclistas fueron protagonistas. Uno de ellos conducía alcoholizado y el otro resultó con graves heridas tras el accidente.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la mañana en la intersección de calle Gomensoro y Avellaneda, luego de un llamado que alertó sobre el siniestro.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron el choque entre dos motos: una Corven 110 cc conducida por un hombre de 43 años, que circulaba por calle Avellaneda de sur a norte, y una Honda 250 cc guiada por un joven de 23 años, que lo hacía por calle Gomensoro de este a oeste. Las causas del impacto aún se encuentran bajo investigación.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al joven de 23 años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde le diagnosticaron fractura expuesta en el miembro inferior derecho. En tanto, el conductor de la Corven sufrió escoriaciones leves y fue atendido en el lugar.

Por otro lado, efectivos de Tránsito realizaron el dosaje de alcohol correspondiente al motociclista mayor, cuyo resultado arrojó 2,82 g/l de alcohol en sangre. Debido a ello, el hombre fue trasladado y quedó a disposición de la Oficina Fiscal actuante.

