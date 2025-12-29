La Provincia actualizó las tasas de uso de la Terminal de Ómnibus: cuánto pagarán las empresas

La Subsecretaría de Transporte estableció los nuevos valores para la Tasa de Plataforma y la Tasa de Uso General que se aplican en la Estación Terminal de Ómnibus de la provincia . La medida quedó formalizada este lunes mediante la Resolución 2004, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa se enmarca en el régimen de concesión otorgado a la empresa Estación Terminal Mendoza S.A ., responsable de la explotación integral, administración y refuncionalización de la terminal desde 2017.

Según lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones, es la autoridad concedente la que fija anualmente los valores de estas tasas, con posibilidad de revisión ante situaciones de excesiva onerosidad debidamente acreditadas.

De acuerdo con la resolución, los montos varían según la distancia del recorrido de las unidades que ingresan a la terminal .

Para trayectos provinciales menores a 25 kilómetros, la tasa se fijó en $642,15 por ingreso. En el caso de recorridos de entre 25 y 50 kilómetros, el valor asciende a $1.798,02 ; mientras que para trayectos de entre 50 y 100 kilómetros se estableció un monto de $3.510,42 .

Para los servicios provinciales de mayor extensión, la tasa será de $5.565,30 cuando el recorrido sea de entre 100 y 150 kilómetros, y de $6.207,45 para aquellos que superen los 150 kilómetros. En tanto, los servicios interprovinciales deberán abonar $11.986,80 por cada ingreso a la Estación Terminal de Ómnibus de Mendoza.

La resolución también dispone que estos valores se ajustarán automáticamente cada vez que se modifique la tarifa plena inicial del transporte público urbano de pasajeros, aplicándose el incremento en la misma proporción.

La medida contó con la intervención del Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) y con dictámenes favorables de las áreas legales correspondientes, en el marco de la normativa vigente que regula el sistema de transporte y la concesión de la terminal.

La resolución