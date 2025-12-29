29 de diciembre de 2025 - 07:50

El Gobierno licitó un paquete de obras para reforzar el sistema de agua potable en Maipú

Las obras apuntan a mejorar la presión y el abastecimiento en distritos con crecimiento demográfico y alta demanda. La inversión supera los $3.400 millones.

Las nuevas perforaciones permitirán inyectar agua directamente al sistema y disminuir el uso de camiones cisterna en diferentes zonas del departamento.

Las nuevas perforaciones permitirán inyectar agua directamente al sistema y disminuir el uso de camiones cisterna en diferentes zonas del departamento.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, junto con el Municipio de Maipú, avanzó en la licitación de un conjunto estratégico de obras hídricas destinadas a fortalecer y optimizar el sistema de provisión de agua potable en distintos distritos de ese departamento.

Leé además

El Gobierno deberá afrontar pagos por más de US$4.000 millones.

Deuda externa: el Gobierno debe pagar US$4.225 millones en enero y busca cubrir un faltante clave

Por Redacción Economía
Milei aseguró que Argentina asumirá los pagos de deuda en enero

El Gobierno confirmó que asumirá los vencimientos de la deuda en enero

Por Redacción Política

El paquete de trabajos incluye nuevas perforaciones de agua potable, obras de vinculación a la red mediante sistemas de piping, infraestructura civil complementaria y la adquisición de equipamiento electromecánico y eléctrico necesario para el funcionamiento de los nuevos pozos.

La inversión oficial prevista asciende a $3.415.152.626 y contempla plazos de ejecución que varían entre 270 y 365 días corridos, según el tipo de obra.

El objetivo central de las obras es reforzar el abastecimiento de agua potable en zonas que ya cuentan con red, pero que registran problemas de baja presión, especialmente durante los períodos de mayor consumo.

Esta situación se presenta con mayor intensidad en sectores ubicados a mayor cota del terreno y en áreas que han experimentado un crecimiento demográfico sostenido. La incorporación de nuevas perforaciones permitirá inyectar agua potable directamente a la red mediante bombas de caudal variable, vinculadas a los acueductos existentes.

Según lo previsto, esto aportará una solución estructural al déficit de suministro y reducirá la necesidad de recurrir al uso de camiones cisterna para el llenado de tanques domiciliarios, una práctica que implica mayores costos para los usuarios.

Detalle de las obras licitadas

Los pliegos licitatorios fueron presentados de manera separada y distintas empresas participaron con ofertas técnicas y económicas. El conjunto de licitaciones contempla:

  • Diez nuevas perforaciones de agua potable, distribuidas en plantas y distritos como Palma, Cruz de Piedra, Lunlunta, Villa Seca, Rodeo del Medio, San Roque, Fray Luis Beltrán, Colonia Bombal y Barrancas.
  • Obras de piping, correspondientes a las tuberías externas que conectan cada perforación con la red de distribución. Estas cañerías permiten transportar el agua extraída desde el pozo, atravesando la cámara de la electrobomba y las válvulas de maniobra, hasta su incorporación controlada al sistema.
  • Obras civiles complementarias, que incluyen la construcción de cámaras de medición, cámaras para electrobombas, válvulas de maniobra, casillas de desinfección y de tableros eléctricos, además de nexos y desagües de agua.
  • Adquisición de equipamiento, como cables subterráneos tipo protodur, tableros eléctricos, cinco electrobombas sumergibles y cinco bombas dosificadoras de cloro, indispensables para garantizar la correcta desinfección del agua potable.

Las obras se ejecutarán en predios públicos pertenecientes a la comuna de Maipú y serán financiadas con Fondos del Resarcimiento. Según se indicó, el plan forma parte de una estrategia integral orientada a mejorar la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad del servicio de agua potable para los vecinos del departamento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La inflación acumulada de 2025 será la más baja en ocho años

La inflación de 2025 cerraría en su nivel más bajo en ocho años

Por Redacción Economía
Transporte: la transformación del servicio del metrotranvía con la implementación de los paradores inteligentes estará concluida en abril o mayor.

Metrotranvía: el Gobierno redefinió cuándo estarán operativos los 25 paradores inteligentes

Por Verónica De Vita
Con una inflación acumulada hasta noviembre del 26,3%, el Ejecutivo sostiene que los sueldos le ganaron a los precios, mientras los sindicatos reclaman la reapertura de paritarias.

Ganaron o perdieron: cómo les fue a los salarios de los empleados públicos con la inflación en 2025

Por Jorge Yori
El ministro de Defensa, Carlos Presti junto con el presidente,  Javier Milei.

IOSFA: el Gobierno avanza con la restructuración de la obra social y prepara un salvataje financiero

Por Redacción Política