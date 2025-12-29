El Gobierno licitó un paquete de obras para reforzar el sistema de agua potable en Maipú

El Gobierno de Alfredo Cornejo , a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, junto con el Municipio de Maipú , avanzó en la licitación de un conjunto estratégico de obras hídricas destinadas a fortalecer y optimizar el sistema de provisión de agua potable en distintos distritos de ese departamento.

El paquete de trabajos incluye nuevas perforaciones de agua potable, obras de vinculación a la red mediante sistemas de piping, infraestructura civil complementaria y la adquisición de equipamiento electromecánico y eléctrico necesario para el funcionamiento de los nuevos pozos.

La inversión oficial prevista asciende a $3.415.152.626 y contempla plazos de ejecución que varían entre 270 y 365 días corridos, según el tipo de obra.

El objetivo central de las obras es reforzar el abastecimiento de agua potable en zonas que ya cuentan con red, pero que registran problemas de baja presión , especialmente durante los períodos de mayor consumo.

Esta situación se presenta con mayor intensidad en sectores ubicados a mayor cota del terreno y en áreas que han experimentado un crecimiento demográfico sostenido. La incorporación de nuevas perforaciones permitirá inyectar agua potable directamente a la red mediante bombas de caudal variable, vinculadas a los acueductos existentes.

Según lo previsto, esto aportará una solución estructural al déficit de suministro y reducirá la necesidad de recurrir al uso de camiones cisterna para el llenado de tanques domiciliarios, una práctica que implica mayores costos para los usuarios.

Detalle de las obras licitadas

Los pliegos licitatorios fueron presentados de manera separada y distintas empresas participaron con ofertas técnicas y económicas. El conjunto de licitaciones contempla:

Diez nuevas perforaciones de agua potable, distribuidas en plantas y distritos como Palma, Cruz de Piedra, Lunlunta, Villa Seca, Rodeo del Medio, San Roque, Fray Luis Beltrán, Colonia Bombal y Barrancas.

Obras de piping, correspondientes a las tuberías externas que conectan cada perforación con la red de distribución. Estas cañerías permiten transportar el agua extraída desde el pozo, atravesando la cámara de la electrobomba y las válvulas de maniobra, hasta su incorporación controlada al sistema.

Obras civiles complementarias, que incluyen la construcción de cámaras de medición, cámaras para electrobombas, válvulas de maniobra, casillas de desinfección y de tableros eléctricos, además de nexos y desagües de agua.

Adquisición de equipamiento, como cables subterráneos tipo protodur, tableros eléctricos, cinco electrobombas sumergibles y cinco bombas dosificadoras de cloro, indispensables para garantizar la correcta desinfección del agua potable.

Las obras se ejecutarán en predios públicos pertenecientes a la comuna de Maipú y serán financiadas con Fondos del Resarcimiento. Según se indicó, el plan forma parte de una estrategia integral orientada a mejorar la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad del servicio de agua potable para los vecinos del departamento.