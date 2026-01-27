Miércoles súper caluroso en Mendoza y vuelve la alerta por tormentas: a qué zonas afectará

El calor no dará tregua en Mendoza durante los próximos días y se espera que la temperatura máxima ronde los 40°C. Sin embargo, vuelve a regir una alerta amarilla por tormentas en casi todo el territorio provincial. A continuación, el pronóstico del tiempo para mañana y el jueves.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable y alerta amarilla por tormentas, afectando a casi todo el territorio provincial. No obstante, la máxima se mantendrá alta, en los 35°C, mientras que la mínima será de 21°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera, por su parte, se anuncian precipitaciones.
Jueves: sube aún más la temperatura
El jueves 29 de enero de 2026 subirá considerablemente la temperatura. Se espera una jornada “muy calurosa” con nubosidad variable, con una máxima de 38°C y una mínima de 22°C. Los vientos serán moderados desde el noreste. En la cordillera se indican precipitaciones.