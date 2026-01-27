Miércoles súper caluroso en Mendoza y vuelve la alerta por tormentas: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 21°C en Mendoza. El jueves subirá considerablemente la temperatura.

El calor no dará tregua en Mendoza durante los próximos días y se espera que la temperatura máxima ronde los 40°C. Sin embargo, vuelve a regir una alerta amarilla por tormentas en casi todo el territorio provincial. A continuación, el pronóstico del tiempo para mañana y el jueves.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable y alerta amarilla por tormentas, afectando a casi todo el territorio provincial. No obstante, la máxima se mantendrá alta, en los 35°C, mientras que la mínima será de 21°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera, por su parte, se anuncian precipitaciones.