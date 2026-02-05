Están entre nosotros: la peculiar "tribu" de los therians organiza juntada en Mendoza

A través de redes sociales comenzó a circular una convocatoria dirigida a la comunidad therian de Mendoza para realizar un encuentro abierto en la Plaza Independencia .

Según el fyer difundido, la actividad está prevista para el 20 de febrero a las 16:30 horas y apunta a reunir a personas que se identifican como therians , un movimiento que engloba a quienes sienten una conexión espiritual, emocional o identitaria con animales .

“Atención a tod@s l@s therians de Mendoza”, dice el afiche que invita a compartir una “juntada therian” en uno de los espacios públicos más concurridos de la Ciudad, sin que hasta el momento se hayan precisado mayores detalles sobre las actividades que se llevarán a cabo durante el encuentro.

La convocatoria generó diversas reacciones en redes sociales, entre la curiosidad y el debate, mientras se espera una participación que podría atraer tanto a integrantes de la comunidad como a transeúntes que se encuentren en la zona.

En los últimos tiempos, el término therian comenzó a aparecer con mayor frecuencia en redes sociales y espacios públicos, lo que despertó interés y preguntas sobre su significado y procedencia.

La palabra therian proviene de therianthrope y se utiliza para describir a personas que manifiestan una identificación personal, de tipo simbólica, emocional, espiritual o psicológica, con uno o más animales. Desde la propia comunidad aclaran que esta identificación no implica la creencia de ser físicamente un animal, sino una forma de autopercepción interna que puede influir en la manera de sentir o expresarse.

El origen contemporáneo del movimiento se remonta a la década de 1990, principalmente en Estados Unidos, a partir de foros y comunidades en internet donde usuarios comenzaron a compartir experiencias relacionadas con la identidad animal. Con el avance de las tecnologías digitales, estos espacios se multiplicaron y el fenómeno se expandió a otros países.

Actualmente, las redes sociales funcionan como principal vía de difusión y contacto entre personas que se identifican como therians, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos. No existe una organización central ni una definición única, por lo que el término abarca experiencias diversas.

Desde el ámbito profesional, psicólogos y especialistas en salud mental señalan que la identificación therian debe analizarse caso por caso. En líneas generales, indican que no se trata de un diagnóstico clínico ni de una patología en sí misma.

Sin embargo, los especialistas advierten que, en algunos casos, estas expresiones pueden estar asociadas a necesidades emocionales no resueltas o a dificultades de integración social, por lo que recomiendan un acompañamiento profesional cuando la identidad se vive con angustia o conflicto.

El fenómeno therian continúa siendo objeto de análisis tanto desde lo social como desde lo psicológico. Para algunos representa una forma de expresión personal y búsqueda identitaria; para otros, un tema que requiere mayor comprensión y abordaje profesional.

En un contexto de creciente visibilidad de identidades diversas, especialistas coinciden en la importancia de informar con responsabilidad, evitando estigmatizaciones y promoviendo el diálogo.