Todo lo que tenés que saber sobre Vendimia, y los mejores consejos para disfrutar Mendoza

La Fiesta Nacional de la Vendimia no es simplemente un evento en el calendario; es el latido de un pueblo que, año tras año, celebra el triunfo sobre el desierto. Cada marzo, Mendoza se convierte en el escenario del brindis más grande del país, transformando el esfuerzo de las hileras en una narrativa de luces y emoción que trasciende fronteras.

Esta celebración, que formalmente se remonta a 1936, lleva en realidad siglos grabada en el ADN de los mendocinos, quienes entienden que cada copa de vino guarda el secreto de una historia colectiva.

Para comprender la magnitud de esta fiesta, es necesario dejarse llevar por la mística de la ciudad que la cobija. El Frank Romero Day, ese anfiteatro que parece brotar de la misma tierra, fue diseñado con una sensibilidad única por el arquitecto Daniel Ramos Correas, quien buscó aprovechar la acústica natural de los cerros para que la música y las voces llegaran a cada rincón como un eco eterno.

Del mismo modo, la figura de la Reina Nacional de la Vendimia porta una corona cuyos detalles de orfebrería no son azarosos: cada pieza rinde homenaje a los hitos productivos de los departamentos, custodiando la identidad de cada rincón de la provincia.

Vivir la Vendimia en toda su plenitud implica también conectar con el entorno urbano que se viste de gala. Recorrer la capital mendocina durante la semana de los festejos permite apreciar la arquitectura y la arboleda característica que hace de Mendoza un oasis único.

La propuesta para esta edición invita a los asistentes a abordar el City Bus en la emblemática Plaza Independencia, iniciando un circuito que permite apreciar puntos icónicos del casco histórico y el centro administrativo antes de enfilar hacia el Parque General San Martín. Este trayecto previo es la oportunidad ideal para empaparse de la historia local mientras se transita por las avenidas que horas más tarde serán el epicentro de los desfiles tradicionales.

Para aquellos que buscan una experiencia de alta calidad, la empresa Andesmar, junto a City Bus ofrece una solución integral que transforma el traslado en un evento en sí mismo. Al iniciar el recorrido en el corazón de la ciudad, los pasajeros evitan las complicaciones habituales de estacionamiento y las restricciones de tránsito propias de una noche con asistencia masiva.

Este servicio diferencial no solo garantiza el acceso al codiciado sector Malbec, una de las ubicaciones más buscadas por su vista privilegiada, sino que incluye la coordinación de profesionales y un aperitivo a bordo para que el brindis comience mucho antes de llegar al anfiteatro.

Dada la exclusividad de las ubicaciones y la alta demanda de este tipo de paquetes, se recomienda realizar la reserva con antelación para asegurar un lugar en la noche máxima de los mendocinos. El servicio contempla el traslado de ida y vuelta desde Plaza Independencia, la entrada al Acto Central y una atención personalizada durante todo el evento.

Los interesados en obtener más detalles o realizar su compra pueden comunicarse vía WhatsApp al 2617100708 o visitar el sitio web de Andesmar, donde se encuentran disponibles facilidades de pago como 6 cuotas sin interés con tarjeta Naranja.