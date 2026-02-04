Un proyecto busca prohibir las jineteadas en Mendoza y un jinete salió con las espuelas de punta

Un proyecto de ley que busca prohibir las jineteadas en Mendoza generó una fuerte controversia y despertó la reacción de un jinete. La iniciativa fue presentada por la diputada del PRO Laura Balsells Miró , y propone eliminar este tipo de espectáculos en todo el territorio provincial por considerar que implican maltrato y sufrimiento animal .

Se destrabó el conflicto por la doble vía: expropiaron y demolieron la casa de Carril Centro

Tras la presentación del proyecto, el jinete Nicolás Aranda , oriundo de Tunuyán , salió públicamente a cuestionar la iniciativa y defendió la práctica. “ Si esta señora no entiende de jineteadas debería tener un mejor asesoramiento ”, expresó, y sostuvo que en otras provincias, como Córdoba , la actividad fue declarada deporte .

En declaraciones al medio El Cuco Digital, Aranda negó que las jineteadas impliquen maltrato animal y comparó la práctica con otras disciplinas. “ Yo creo que en las jineteadas no hay sufrimiento de los animales como sí existe en otros deportes ”, afirmó, y explicó que los caballos utilizados participan en montas de no más de 12 segundos , uno o dos fines de semana, y permanecen en descanso el resto del tiempo.

Además, destacó el cuidado sanitario de los animales: “ Los tropilleros tienen a los caballos bajo un estricto régimen de alimentación y controles veterinarios permanentes ”, aseguró. En la misma línea, remarcó que en los festivales de Mendoza existen organizaciones cuidadas , con presencia de profesionales que determinan si un ejemplar está en condiciones de ser montado.

“ Así como buscan prohibir la jineteada en Mendoza, estaría bueno que alguien impulse que se la declare deporte ”, concluyó Aranda, quien recientemente participó del Campeonato Internacional de Doma en el Festival de Jesús María .

El proyecto

Por su parte, la diputada Balsells Miró explicó que el proyecto se enmarca en una agenda legislativa orientada a fortalecer la protección animal y a actualizar las políticas públicas provinciales. La iniciativa sostiene que el Estado no debe habilitar ni avalar prácticas que impliquen crueldad, aun cuando se presenten como tradiciones culturales.

“Buscamos la prohibición de todo espectáculo donde exista el sufrimiento del animal”, sostuvo la legisladora según el citado medio. Y agregó: “La cultura evoluciona y el Estado tiene la responsabilidad de acompañar esos cambios cuando están en juego la dignidad y la vida”.

El proyecto no solo plantea la prohibición de las jineteadas, sino que también establece sanciones, impide el otorgamiento de habilitaciones oficiales y promueve una reconversión cultural a través de propuestas educativas y artísticas libres de violencia.