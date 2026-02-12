"Actividad voluntaria": qué impacto tendrá la reforma laboral en las licencias por lesiones

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei superó el filtro del Senado nacional y si la ratifica la Cámara de Diputados se convertirá en ley . Se trata de un proyecto de alto impacto, ya que afectará numerosos aspectos de la relación entre empleados y empleadores, la cual suele involucrar cuestiones que ocurren fuera del horario de trabajo.

Uno de esos aspectos es el de las licencias por enfermedad o accidentes. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , lo ahondó en una entrevista con radio Mitre en la que dio detalles y explicó que la nueva regulación apunta a reducir las "licencias eternas" .

Tras idas y vueltas con la oposición, el proyecto que aprobó el Senado nacional dice que el empleador deberá pagarle el 75% del sueldo al empleado que tome una licencia por enfermedad o accidente. Pero ese porcentaje se reducirá bruscamente al 50% si la licencia se origina en una actividad voluntaria que no está relacionada con su trabajo .

La nueva normativa pone en guardia a muchos de los que desarrollan actividades recreativas o deportivas en el tiempo libre y suelen sufrir lesiones que los privan de volver a la rutina rápidamente. Es el caso, por ejemplo, del popular fútbol con amigos o amigas .

Sturzenegger indicó al respecto en la entrevista radial: “Esto apunta a la reducción de las licencias eternas” . Y agregó específicamente sobre el descuento del 50% en el caso del fútbol con amigos: "Si te lastimaste jugando al fútbol, tomaste una acción activa y el empleador no tiene nada que ver" .

El apartado respectivo de la reforma laboral se refiere a accidentes o enfermedades "que no sean consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impidan dicha prestación".

El antecedente de Mendoza previo a la reforma laboral

Hay que decir que Mendoza los docentes ya tienen desde hace años que implican la pérdida de una parte del salario (un poco inferior al 10%) ante inasistencias largas derivadas de un accidente no laboral: el ítem aula.

Específicamente, el ítem aula acepta hasta 3 inasistencias justificadas al mes. Si la licencia es por las consecuencias en la salud derivadas de un accidente o enfermedad y supera ese lapso, se pierde el incentivo, salvo que el inconveniente derive precisamente de un "accidente de trabajo" o una "enfermedad profesional".

Se suman como excepciones la maternidad, las enfermedades terminales y los casos de violencia de género.

El impulsor del ítem aula fue el gobernador Alfredo Cornejo, quien precisamente formó parte en el Consejo de Mayo de las deliberaciones para la elaboración de la reforma laboral.

De hecho, Sturzenegger agradeció los aportes del gobernador y del resto de los "consejeros" en un posteo en el que destacó la reforma.

"Difícil expresar en palabras el paso que representa la media sanción del Senado hoy. Los tres ejes de trabajo del Consejo de Mayo: cargas y costos demasiados altos sobre la relación laboral, negociación colectiva, e industria del juicio y modernización de la relaciones laborales, todos tienen importantes mejoras"

