El Senado se encamina a aprobar la reforma laboral de Javier Milei

El Senado se encaminaba a aprobar, con el apoyo del oficialismo y de bloques aliados, el proyecto de modernización laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, una de las principales iniciativas que se planteó el oficialismo como una herramienta para apuntalar la creación de empleo.

La Libertad Avanza (LLA) armó un acuerdo con el radicalismo y el PRO , y bloques provinciales que le permitirán tener 42 votos en la aprobación en general, según precisaron altas fuentes de la LLA a la Agencia Noticias Argentinas.

El acuerdo lo terminó de enhebrar anoche la jefa de LLA, Patricia Bullrich, con los bloques dialoguistas mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, hizo lo propio con gobernadores aliados del Gobierno.

Para alcanzar el acuerdo el Gobierno cedió a las presiones de los gobernadores para eliminar la rebaja de ganancias y de la CGT para no poder su sistema de financiamiento de sus gremios y las obras sociales.

La sesión comenzó a las 11.13 con la presencia de 38 senadores que fueron aportados por la LLA, la UCR , el PRO, Provincias Unidas, Frente Cívico, y otros bloques provinciales.

El proyecto que promueve el oficialismo contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado , habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelgo en los servicios esenciales.

Justicia

A último momento, el oficialismo decidió incluir el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un anexo a la ley, ya que no pudo incluirlo como proyecto aparte debido a que este tema no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias.

Sueldos

A lo largo de toda la jornada y tras el pedido del PRO de que se incluyan las billeteras virtuales, el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las entidades bancarias para pagar los sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central, según fuentes a la Agencia NA.

Debate en el Senado por la reforma laboral Debate en el Senado por la reforma laboral. X / @SenadoArgentina

Gremios

Otro de los temas que el oficialismo decidió modificar en las últimas horas es el tema de los aportes voluntarios a los gremios que hacen los afiliados y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%.

Esa misma medida se aplicará para las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.

Poroteo

El proyecto se votará con el respaldo de los 20 legisladores de la LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y 1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 La Neuquinidad, Y 1 Primero los Salteños.

De los 44 votos que esperaba tener el oficialismo no acompañarán a la LLA los senadores de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano.

Debate

El debate fue abierto por el senador libertario, Juan Cruz Godoy, quien aseguró que en este proyecto se incorporaron "detalles" para que el trabajador “se ponga de acuerdo con el empleador”. y dijo que mejora una legislación “pensada para una realidad de hace 50 años”

Afirmó que esta propuesta busca solucionar el miedo que tienen los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales".

Desde la oposición, el senador peronista Mariano Recalde, indicó que esta norma “no está pensada para generar trabajo” y que “no es la primera que se hace en 50 años”; asimismo, se refirió al acuerdo entre el empleado y el empleador para fraccionar las vacaciones y aseguró que “todos se quieren ir 14 días”.

“Esta ley vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! Sólo quiere dejar afuera el derecho de las 8 horas de trabajo a un montón de trabajadores. Ustedes aborrecen la justicia social y la paz también", concluyó.

Debate en el Senado Debate en el Senado por la reforma laboral. NA

Desde la UCR, la senadora radical Carolina Losada, aseguró que con la ley de modernizaciónción laboral "va a haber más inversión, más empresas y mejores jubilaciones", aseguró.

“Con este proyecto va a haber más inversión y más empresas. Y si aumentamos la cantidad de gente que está en blanco, va a aumentar también la masa de dinero para mejorar las jubilaciones. Todo esto gracias a un marco razonable y para muchos lo razonable está lejos de lo que uno está acostumbrado a hablar”, indicó.

A lo largo del debate, uno de los puntos más cuestionados fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que financiará los despidos y será solventado con el aporte del 1 % de las contribuciones de las grandes empresas que derivan a la Anses, y del 2,5% de las Pymes.

Incluso la senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, que adelantó su aprobación, en general se manifestó en contra de la creación del FAL.

A casi doce horas de que se haya iniciado la sesión ya expusieron unos 30 senadores y se esperaba que en el cierre expongan los jefes de la LLA, Patricia Bullrich, y del peronismo, José Mayans.