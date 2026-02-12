La Cámara de Senadores aprobó esta madrugada en general el proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei. La votación finalizó pasadas la 1.20 del jueves con 42 votos a favor y 30 en contra , tras un extenso debate.

El Senado se encamina a aprobar la reforma laboral de Javier Milei

El oficialismo logró avanzar con la iniciativa gracias a una alianza parlamentaria que incluyó a sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y representantes de gobernadores provinciales. Entre los últimos oradores se destacó el discurso del jefe del bloque Justicialista, José Mayans, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, encabezó las críticas al proyecto y lo calificó como “inconstitucional”.

El Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

El Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Modernización Laboral

“Este proyecto así como está redactado es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución y también el Pacto de San José de Costa Rica. Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día”, afirmó.

Mayans aseguró que la iniciativa “va a fracasar” y vinculó su aprobación con lo que describió como un modelo de alto endeudamiento y desprotección de la industria nacional.

El senador sostuvo que desde el cambio de gestión se perdieron 561.000 empleos registrados y comparó la actual política económica con medidas adoptadas durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Además, acusó al Ejecutivo de impulsar recortes que afectan a jubilados, universidades y provincias.

El Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Modernización Laboral El Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Modernización Laboral. Senado TV

Presencia oficial en el recinto

Durante la sesión se hizo presente en el Senado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien siguió el debate desde el palco junto al ministro del Interior, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La presencia de los funcionarios en la Cámara alta se dio mientras estaba terminando de brindar su discurso el jefe del peronismo, José Mayans.

El respaldo del oficialismo

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la propuesta al señalar que “una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta que dejó un país varado”.

“Para crear empleos hay que bajar impuestos, no hay que crear más empleo público. Queremos empleo privado para la libertad de la gente”, sostuvo.

La senadora agregó: "Nosotros no queremos que tomar empleo sea un riesgo” y afirmó que la norma dará un impulso a las reformas estructurales en marcha. Además, pidió avanzar en un “pacto fiscal”.

Bullrich explicó que el proyecto contempla que los delegados “van a tener 10 horas por mes” para ejercer sus funciones y que se regularán las asambleas para evitar “paros encubiertos”.

Noticia en desarrollo...