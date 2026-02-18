18 de febrero de 2026 - 21:45

Milei viaja a Estados Unidos y participará en la inauguración del Consejo de Paz de Trump

En medio de las negociaciones para garantizar la aprobación de la reforma laboral, el presidente asistirá este jueves a la sesión inaugural de la Junta de Paz en Washington.

Milei sumó a su agenda un viaje relámpago a Estados Unidos para asistir a la sesión inaugural de la Junta de Paz.&nbsp;

Milei sumó a su agenda un viaje relámpago a Estados Unidos para asistir a la sesión inaugural de la Junta de Paz. 

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En medio de un contexto político crucial para el Gobierno, marcado por la negociación de la reforma laboral en el Congreso, el presidente Javier Milei inicia un viaje relámpago a Estados Unidos.

Leé además

Donald Trump.

Donald Trump calificó de "extraordinarias" las relaciones con Venezuela y resaltó el avance petrolero

Por Redacción Mundo
Milei recibió hoy en Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp tras el anuncio de inversión minera

Milei recibió al CEO del gigante minero Vicuña tras el anuncio de inversión récord de US$ 18.000 millones

Por Redacción Economía

El motivo de su gira se debe a participará este jueves en la sesión inaugural del Consejo de la Paz, iniciativa impulsada por Donald Trump. El nuevo organismo fue presentado como una iniciativa destinada a "asegurar una paz duradera en áreas amenazadas por conflictos", con el objetivo de consolidar el liderazgo internacional de Estados Unidos por fuera de los esquemas multilaterales tradicionales.

El viaje express del presidente a Estados Unidos

Javier Milei partió en un viaje express rumbo a Washington, capital de Estados Unidos, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno.

La agenda oficial comenzará con una visita al Instituto de la Paz Donald J. Trump, ubicado en diagonal al Departamento de Estado y a metros del Monumento a Abraham Lincoln.

El jueves a las 10:00 (hora local), Milei asistirá a la sesión inaugural del foro, donde se espera un nuevo encuentro y registro fotográfico junto a Trump. Tras concluir su participación, la delegación se trasladará a la Base Aérea Andrews para emprender el regreso a la Argentina, con un arribo previsto a Buenos Aires para la mañana del viernes 20 de febrero a las 7:30.

Una futura vistita de Milei se espera en suelo norteamericano. En la próxima ocasión, estaría acompañado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien se sumará a la comitiva presidencial y participará de "Argentina Week", un evento organizado por el Gobierno nacional para atraer inversiones.

Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, definió a ese evento como “el mayor road show de inversiones para el país del que se tenga registro reciente” donde se presentará a “inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Milei y sus tuiteros apuntaron contra el dueño de Fate tras la polémica.

Milei respaldó en redes los numerosos ataques de tuiteros libertarios contra el dueño de Fate

Por Redacción Política
Hayden Davis, creador del token $LIBRA.

Caso $LIBRA: investigan a un jubilado que recibió un millón de dólares por parte de Hayden Davis

Por Redacción Política
La reforma laboral se debate con 6 millones de trabajadores fuera del sistema. (archivo)

Radiografía laboral: por cada empleo formal perdido, casi dos pasaron a la informalidad

Por Redacción Economía
Mayans advirtió que la reforma laboral es “regresiva e inconstitucional”. (foto: archivo)

Polémico: José Mayans comparó a Javier Milei con Videla tras la media sanción de la reforma laboral

Por Redacción Política