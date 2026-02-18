Milei viaja a Estados Unidos y participará en la inauguración del Consejo de Paz de Trump

En medio de las negociaciones para garantizar la aprobación de la reforma laboral, el presidente asistirá este jueves a la sesión inaugural de la Junta de Paz en Washington.

Milei sumó a su agenda un viaje relámpago a Estados Unidos para asistir a la sesión inaugural de la Junta de Paz.

En medio de un contexto político crucial para el Gobierno, marcado por la negociación de la reforma laboral en el Congreso, el presidente Javier Milei inicia un viaje relámpago a Estados Unidos.

El motivo de su gira se debe a participará este jueves en la sesión inaugural del Consejo de la Paz, iniciativa impulsada por Donald Trump. El nuevo organismo fue presentado como una iniciativa destinada a "asegurar una paz duradera en áreas amenazadas por conflictos", con el objetivo de consolidar el liderazgo internacional de Estados Unidos por fuera de los esquemas multilaterales tradicionales.

El viaje express del presidente a Estados Unidos Javier Milei partió en un viaje express rumbo a Washington, capital de Estados Unidos, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno.

La agenda oficial comenzará con una visita al Instituto de la Paz Donald J. Trump, ubicado en diagonal al Departamento de Estado y a metros del Monumento a Abraham Lincoln.

El jueves a las 10:00 (hora local), Milei asistirá a la sesión inaugural del foro, donde se espera un nuevo encuentro y registro fotográfico junto a Trump. Tras concluir su participación, la delegación se trasladará a la Base Aérea Andrews para emprender el regreso a la Argentina, con un arribo previsto a Buenos Aires para la mañana del viernes 20 de febrero a las 7:30.