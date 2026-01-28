28 de enero de 2026 - 21:55

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto para establecer la adhesión de Argentina al Consejo de Paz

El ejecutivo buscará la ratificación en el Congreso del proyecto de adhesión durante el período de sesiones previsto entre febrero y marzo

Milei y Trump durante la presentación del Consejo de la Paz&nbsp;

Milei y Trump durante la presentación del Consejo de la Paz 

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei dio hoy la orden de enviar al Congreso un proyecto que establece la adhesión de la Argentina al Consejo de Paz creado por su par su par de Estados Unidos, Donald Trump.

Para instrumentar el ingreso al organismo, la administración libertaria buscará la ratificación de los bloques en ambas cámaras, según confirmó una importante fuente a la Agencia Noticias Argentinas.

El objetivo es abultar el temario que empezará a tratarse a partir del próximo lunes 2 de febrero y hasta el 27 del mes. Con más objetivos que días hábiles, en Casa Rosada aseguran que la idea es avanzar aunque sea con la media sanción de los temas para conquistar su aprobación completa en marzo.

En los últimos días, la cuenta oficial del Consejo de Paz hizo pública la bienvenida a los países integrantes, entre los que destaca la Argentina. También incluye a Camboya, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Hungría, Egipto, El Salvador e Indonesia.

De un total de 20 países, pocos son democracias y, del total, solo Estados Unidos es miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La organización que fundó el líder republicano aspira a promover una “paz duradera” en regiones devastadas por la guerra de Medio Oriente. La inclusión de Argentina en este selecto grupo ratifica el alineamiento total de Milei con la agenda de seguridad y política exterior de los Estados Unidos.

Mientras tanto, Milei participará hoy del acto en conmemoración al Día Internacional del Holocausto que se celebra en el museo homónimo de la ciudad de Buenos Aires, ubicado sobre la calle Montevideo al 919, en el barrio de Recoleta.

El Presidente compartirá a las 17 el acto con las máximas autoridades de la comunidad judía como el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y el secretario general de la AMIA, Mario Sobol, entre otros.

Se espera que asista acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también lo escoltó durante la estadía en la costa atlántica; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y otros miembros del Gabinete.

