18 de marzo de 2026 - 08:51

Por qué Macri declara hoy en la causa Sueños Compartidos

Entre los imputados están los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, así como otros exfuncionarios del kirchnerismo.

Mauricio Macri, presidente entre 2015 y 2019. Antes, jefe de gobierno porteño.&nbsp;

Mauricio Macri, presidente entre 2015 y 2019. Antes, jefe de gobierno porteño. 

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Hebe de Bonafini, extitular de Madres de Plaza de Mayo, y Sergio Schoklender

Hebe de Bonafini, extitular de Madres de Plaza de Mayo, y Sergio Schoklender

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El expresidente Mauricio Macri se presenta este miércoles desde las 9.30 en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como testigo en el juicio por el caso Sueños Compartidos, uno de los expedientes más resonantes por presunta corrupción en la obra pública con las Madres de Plaza de Mayo involucradas.

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La citación fue realizada por el Tribunal Oral Federal N° 5 a pedido de Sergio Schoklender, uno de los principales acusados en el juicio.

Macri fue convocado para que explique cómo funcionó el programa de construcción de viviendas sociales en la Ciudad de Buenos Aires, ya que durante el período investigado, entre 2005 y 2011, se desempeñaba como jefe de Gobierno porteño.

Su declaración será presencial y bajo juramento, por lo que podrá responder preguntas de todas las partes del proceso.

Hebe de Bonafini, extitular de Madres de Plaza de Mayo, y Sergio Schoklender
Hebe de Bonafini, extitular de Madres de Plaza de Mayo, y Sergio Schoklender

Hebe de Bonafini, extitular de Madres de Plaza de Mayo, y Sergio Schoklender

La causa investiga un supuesto esquema de desvío de fondos públicos a través del programa de viviendas que llevaba adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Según la acusación, se habrían desviado más de 206 millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales, en un sistema que incluía adjudicaciones directas e irregulares.

En el banquillo de los acusados están, entre otros, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender, junto al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y otros exfuncionarios.

Todos están acusados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con distintos grados de responsabilidad.

Un juicio con decenas de testigos

El proceso oral, que comenzó a principios de marzo, prevé la declaración de una gran cantidad de testigos. La Fiscalía pidió la citación de 92 personas, mientras que la Unidad de Información Financiera sumó otras 17 y las defensas incorporaron más de 120 testimonios.

Entre las próximas declaraciones también figura la del exministro de Economía, Sergio Massa, prevista para el 25 de marzo, quien era intendente de Tigre cuando la fundación desarrollaba obras en ese municipio.

En una de las audiencias más recientes, Sergio Schoklender apuntó contra la fallecida Hebe de Bonafini, al sostener que la fundación estaba alineada políticamente con el kirchnerismo y que los recursos se utilizaban con fines ajenos a la construcción de viviendas.

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