Mauricio Macri encabezará una cumbre del PRO para ordenar la estrategia electoral

El ex presidente de Argentina, Mauricio Macri , encabezará esta semana una reunión con dirigentes de todo el país del partido PRO para ordenar la estrategia política del espacio con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027 .

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El encuentro se realizará en el predio de Parque Norte y fue organizado por el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis.

La legisladora porteña Silvia Lospennato confirmó su presencia y también se espera la asistencia de otros referentes del espacio, como María Eugenia Vidal y Hernán Lombardi.

La convocatoria incluye además a concejales, legisladores provinciales, intendentes y dirigentes partidarios que integran el PRO en distintas provincias. Aunque la reunión responde a cuestiones administrativas vinculadas al estatuto del Propuesta Republicana, también tendrá un fuerte contenido político .

Durante la jornada se analizará la representación del partido en el Congreso y la construcción de vínculos con gobernadores y dirigentes provinciales , un aspecto que el macrismo considera clave para fortalecer su presencia federal.

La mirada puesta en las elecciones de 2027

En las últimas semanas, Macri comenzó a mantener una serie de reuniones internas con dirigentes del partido con el objetivo de discutir el papel que tendrá el PRO en las elecciones presidenciales de 2027. En ese contexto, también se debate cómo continuará la relación política con La Libertad Avanza, el espacio que llevó a la presidencia a Javier Milei.

La cumbre en Parque Norte busca reafirmar la identidad del PRO, planificar estrategias políticas a futuro y fortalecer la estructura del partido fundado por Macri. El encuentro había sido reprogramado semanas atrás luego de que se modificara la agenda del exmandatario y se postergara la reunión del Consejo Nacional del partido.